TEKNOSAB’a lojistik park kurulacak, BB Solar güneş hücresi üretecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

BTSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirilirken Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, hayata geçirecekleri 2 dev projeyi duyurdu. Bursa’nın en genç OSB’si olan TEKNOSAB’ın ihtiyaçları doğrultusunda 2 noktaya lojistik park kuracaklarını açıklayan Burkay, “TEKNOSAB’ın gümrük, antrepo, depo ve lojistik ihtiyaçlarının çözümünü karşılamak için 2 noktada hayata geçirilmek üzere 2 akıllı deponun yanı sıra park ve sosyal donatı alanları yer alacak. Lojistik parklardan birisi 130 bin metrekare diğeri 63 bin metrekare alanda 300’den fazla yükleme rampası ile hayata geçirilecek. Lojistik aksın tam ortasında yer alacak ve lojistik sektörünün güncel standartlarına uygun olarak inşa edilecek projenin toplam maliyeti ise 170 milyon USD olacak. Projede 262 bin 600 metrekare de kiralanabilir alan yer alacak” dedi.

Projeyi finanse edebilmek adına yenilikçi bir model ile hayata geçireceklerini belirten Burkay, “Bu proje için TEKNOSAB Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulacak. Bu fon TEKNOSAB Lojistik Park AŞ’yi kurup projenin inşaat ve işletmesinden sorumlu olacak. Fonun payları 5 gruba ayrılacak. A ve B Grubu paylar TEKNOSAB yatırımcısı ve BTSO üyelerine sunulacak. C Grubu paylar, Türk iş dünyasına, D Grubu paylar emeklilik fonları ve nitelikli yatırımcıya tahsis edilirken, E Grubu paylar da USD cinsinden ihraç edilecek. Toplamda 128 milyon 700 bin pay, grubuna göre 1 ila 1,80 dolar aralığında yatırımcıya sunulacak. 30 ayda inşaatın tamamlanmasını planladığımız proje tamamlandığında 507 milyon 300 bin dolarlık bir değer oluşturacak. Projenin ilerleyişine göre yüzde 25-49 arasındaki kısmını halka arz edebiliriz. GSYF modeli ile bu projeyi hayata geçirerek önemli bir vergi avantajı da elde ederken paydaşlarımıza pasif gelir imkanı sağlayacağız” diye konuştu.

“2 Gwh kapasite ile üretime başlayacağız”

Dünyadaki ticaret anlayışının her geçen gün değiştiğini ve Türkiye’nin bu alanda eskisi kadar şanslı olmadığını belirten İbrahim Burkay, “İş yapış reflekslerimizi değiştirmemiz gerekiyor. 20 yıl önceki bakış açısıyla bugünü yakalamamız mümkün değil. İş yapış modellerimizi değiştirmemiz gerekli. Değişen ticarette yeni alanlarda büyüme imkanı çok daha yüksek ancak oralarda olmak için de ölçek ihtiyacı var. Bursa’daki yüksek girişimci potansiyelinin yatırımcı ayağını güçlendirmeliyiz. Yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli görüyoruz. Ve bu alanda belirli bir ölçeğe ulaşabilmek adına BB Solar şirketimiz ile yeni bir oluşuma gideceğiz. BB Solar ile güneş hücresi yatırımı yapacağız. Herkesin bu alana yatırım yapmak istediğini biliyoruz. 5 Gwh kapasitemiz olmasına rağmen 2 Gwh kapasite ile üretime başlayacağız. TSKB ile bu konudaki teşvik sürecinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2 Gwh hücre ile birlikte 2 Gwh modül üretimi gerçekleştireceğiz. Bu konuda 12 farklı iş modeli çıkardık ve 2 model üzerinde yoğunlaştık. Tamamen Türkiye’de üretim yapmak ile kapasitenin yarısını ABD’de yarısını Türkiye’de üretmek üzerine olan 2 modele ağırlık verdik. Teşviklerin durumuna göre bu süreci ilerleteceğiz. 357 milyon dolar yatırım maliyeti olan bu projede de BTSO üyelerini önceleyeceğiz. Bursa’da böyle bir yatırımın olmasının şehrin yan sanayi gücünü de artıracağını ve üretimdeki yerimiziz korumamıza yardımcı olacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.