Tekstil ihracatının şampiyonları ve geleceğin tasarımcılarına ödül

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) hizmet binasında ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Mersin Valisi Atilla Toros, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, ihracatçı birliklerinin temsilcileri, kent protokolü, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve davetliler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ATHİB Başkanı Fatih Doğan, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan maliyet baskılarına rağmen üretimden vazgeçmeyen ihracatçıların ülke ekonomisine katkılarını vurguladı. Sektörün rekabet gücünü artırmak, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve markalaşma süreçlerinde ilerlemek için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Başkan Doğan, ödül alan firmaları tebrik etti. Başkan Doğan, ayrıca 14’üncüsünü düzenledikleri ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın gençleri sektörle buluşturan önemli bir köprü olduğuna dikkat çekerek, genç tasarımcıları destekleyen firmalara ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.



“Gençlerimiz yarının markalarını ve tasarımlarını dünyaya tanıtacak”

Başkan Doğan, “Her yıl yeni fikirlerle, yeni heyecanlarla büyüyen bu yarışmanın hem bölgemize hem de ülkemize değer kattığını görmekten büyük gurur duyuyoruz. ATHİB olarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yaratıcı tasarımcıları yetiştirmeyi bir görev biliyoruz. Hayallerini kumaşa dönüştüren gençlerimizi köklü tekstil geleneğimizle buluşturmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Çünkü biliyoruz ki, bugün burada yer alan gençlerimiz yarının markalarını ve tasarımlarını dünyaya tanıtacaktır. Bu vesileyle, Adana ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren ve gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmemize destek veren tüm sponsor firmalarımıza içten teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışmanın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve cesaretleri, fikirleri ve çalışmalarıyla bizleri gururlandıran genç tasarımcılarımıza da gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.



“Üretim kadar tasarıma ve teknolojiye de yatırım yapmalıyız”

Konuşmasına ihracata katkı sağlayan tüm firmalara ve tasarımcılara teşekkür ederek başlayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise son yıllarda emek yoğun sektörlerde yaşanan zorluklara rağmen ihracatçıların üretimden ve mücadeleden vazgeçmediğini vurguladı. Türkiye’nin 2024 yılında 262 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve bu rakamın yüzde 4 oranında artışla büyümeye devam ettiğini ifade eden Başkan Gültepe, söz konusu ivmelenmenin otomotiv, kimya, savunma ve mücevherat gibi sektörlerden kaynaklandığına işaret etti. Gültepe, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde son dönemde yaşanan daralmanın geçici olduğunu, 2026 yılıyla birlikte yeniden büyüme sürecine girileceğini dile getirdi. Türkiye’nin hedefinin dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına girmek olduğunu anımsatan Gültepe, bu hedefe ulaşmak için tüm sektörlerin çift haneli büyüme kaydetmesi gerektiğini söyledi.



Konuşmaların ardından Vali Toros, TİM Başkanı Gültepe, ATHİB Başkanı Doğan ve Yönetim Kurul Üyeleri 2024 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren toplam 30 ATHİB üyesi firmanın temsilcilerine ödüllerini verdi. ATHİB 2024 Yılı İhracatın Şampiyonları listesinde; Sasa Dış Ticaret, Boyteks Tekstil, Filpa Ambalaj, Şirikçioğlu Pazarlama, Palmiye Dokuma İplik, Kıvanç Tekstil, İskur Tekstil, Çalık Denim, Küçükler Tekstil, Nazar Tekstil, Bossa, Özcan Pamuk, Karteks Tekstil, Almer Tekstil, Oğuz Tekstil, Bakırlar Tekstil, Hateks Hatay Tekstil, Beşler Tekstil, His Tekstil, Osmanbey Mensucat, ÇMS Pazarlama ve Arı Tarım Ürünleri yer aldı.



Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Bu törenin hemen ardından tekstil ve moda tasarımı alanındaki öğrencileri yaratıcı, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen ATHİB 14. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın kazananları açıklandı. 10 finalist arasında yapılan değerlendirmede “Sedna” isimli tasarımıyla Nurda Dernek birinciliği kazandı. “Enerjinin Dokusu” isimli temasıyla Hanım Ayhan ikinciliğe, “Derinlerin Işıltısı” isimli temasıyla Doğa Demirtaş üçüncülüğe layık görüldü. LC Waikiki Özel Ödülü’nü “Zümrüdüanka’nın Doğuşu” tasarımıyla Rabia Yıldırım, KOTON Özel Ödülü’nü “Milky Way Galaxy” isimli temasıyla Fatmanur Yaman, MUDO Özel Ödülü’nü “The First Bite” isimli temasıyla Füsun Melek Aygün kazandı. Dereceye giren genç tasarımcıların ödüllerini ATHİB Başkanı Fatih Doğan ile birlikte TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdi.