Tekstil OSB’de yeni başkan Osman Canik oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin ilk ve tek tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi olan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSAB) yapılan seçim sonucunda yeni yönetim belirlendi. TOSAB’da yönetim kurulu başkanı seçilen Osman Canik, görevi önceki dönem başkanı Erol Türkün'den devraldı. TOSAB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Osman Canik, başkan yardımcılığına Sami Bilge seçilirken; önceki başkan Erol Türkün, Mahmut Yılmaz ve Ufuk Ocak ile birlikte yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı. Denetim Kurulu’nda ise Vasıf Anıl ve Ahmet Nevruz görev aldı. Yeni yönetim, TOSAB’ı “yeşil sanayi bölgesi” haline getirerek Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı ve ileri teknolojiye dayalı üretim altyapısını geliştirmeyi amaçlıyor. Yenişehir ve Sabiha Gökçen Havalimanları’na 1 saat mesafede, Bandırma Limanı’na 80 kilometre uzaklıkta yer alan TOSAB; İstanbul-İzmir Otoyolu, demiryolu ve lojistik merkezlere olan yakınlığıyla stratejik avantaj sağlıyor. TEKNOSAB, Dericiler OSB ve KOTİYAK gibi önemli organize sanayi bölgeleriyle komşu olan TOSAB, Bursa’nın merkezinde yer alıyor.

Yatırımlar devam ediyor

1996 yılında Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan TOSAB, şehir içinde faaliyet gösteren boyahanelerin bir araya getirilmesiyle doğdu. Zamanla sadece bir boyahane bölgesi olmaktan çıkarak Türkiye tekstil sanayisinin en nitelikli üretim alanlarından birine dönüştü. 2002’de ÇED raporu onaylanan bölge, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısı ile tüzel kişilik kazandı. Bugün TOSAB’ın altyapı yatırımları büyük ölçüde tamamlandı. Bölgede Sentaş Tekstil üretime başlarken, Özdilek Tekstil’in yeni fabrikası ile bazı tesislerin inşaatları da devam ediyor. Ayrıca Güleser Tekstil’in de TOSAB yatırımı gündemde.