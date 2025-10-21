Tekstil sektörü, Türk - İtalyan işbirliğiyle yeni fırsatlar bekliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 2011 yılından beri yürütücüsü olduğu, Türk firmalar ile dünya genelindeki firmalar arasında ikili iş birliği ve ticaret geliştirilmesini amaçlayan Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network-EEN) projesi, 60’a yakın ülkeyi kapsıyor. EBSO ve İtalyan-Veneto İnovasyon Ajansı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, İzQ İnovasyon Merkezi’nde, “Türk-İtalyan Tekstil Sektör Etkinliği” düzenlendi. EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan, tekstil sektörünün Türkiye ekonomisinin ana itici gücü olduğunu belirterek, Türkiye’nin dünya ihracatındaki yüzde 5’lik payıyla lider ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Demirkalkan, Ege Bölgesi’nin üretim potansiyeline ve nitelikli iş gücüne dikkat çekerek, Türk ve İtalyan firmalarının iş birliğiyle sektörde yeni ticari fırsatların doğacağını vurguladı.

Tekstil sektörünün Türkiye ekonomisinin ana itici güçlerinden ve temel sektörlerinden biri olduğunu belirten Demirkalkan, "2004-2024 verilerine göre ülkemiz, yıllık 9,5 milyar dolarlık tekstil ve hammaddeleri, 17,9 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdi. Diğer tüm alt grupları da eklediğimizde toplam 35 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşıldığını görüyoruz. Bu veriler itibarıyla Türkiye, dünya tekstil ve hazır giyim ihracatının yüzde 5’ini gerçekleştirerek lider ülkeler arasında yer alıyor. Diğer lider ülkelere baktığımızda, 260 milyar dolarla Çin, 48 milyar dolarla Bangladeş, 37 milyar dolarla İtalya, yine 37 milyar dolarla Hindistan ve 30 milyar dolarla Almanya öne çıkıyor" dedi.

İzmir ve Ege Bölgesi’nde tekstil sektörünün birincil sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Demirkalkan, "Bölgemizin bereketli toprakları, tekstil hammaddelerine erişimi kolaylaştırırken; donanımlı fabrikalarımız ve genç, nitelikli iş gücümüz bu hammaddelerin üretime dönüşmesini sağlıyor. Bugün sektörde yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve benzeri Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD dahil birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında bugüne dek pek çok başarılı etkinliğe ve projeye imza attık. Bu organizasyonlar aracılığıyla KOBİ’lerimiz, büyük ölçekli firmalarımız ve girişimcilerimiz Avrupa’daki paydaşlarıyla buluşma ve yeni ticari ortaklık fırsatları yakaladı" diye konuştu.