Tekstil sektöründe derinleşen kriz: Yatırımcılar yurt dışına kaçıyor

TAHİR AYGÜN

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı Nuri Turgut, tekstil sektörünün yaşadığı zorlukları ve gelecekte karşılaşacağı tehlikeleri değerlendirdi. Mevcut ücretlendirme politikası ve enerji maliyetlerinin dünya pazarında rekabet etmeyi zorlaştırdığını belirten Turgut, "Rekabet ettiğimiz ülkelerle aramızda 1'e 4, 1'e 5 işçilik maliyeti farkı var. Enerjide de benzer şekilde 1'e 2, 1'e 3 gibi bir dezavantajımız söz konusu. Bu, dünya pazarında fiyatlarımızın tutmamasına yol açıyor," dedi.

Turgut, yüksek maliyetler nedeniyle bazı yatırımcıların yurt dışına yöneldiğini ifade ederek, "80-100 dolar işçilik maliyeti olan ülkelere yatırımlarını götüren birçok sanayicimiz var. Diğer taraftan Türkiye'de kalıp mücadele etmeye çalışanlar ise kapasitelerin düşmesi, işten çıkarmalar ve işletmelerin kapanması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor," diye ekledi.

DESİAD Başkanı, teknolojiye yapılan yatırımları desteklemek gerektiğini vurgularken, geleneksel sektörlerin göz ardı edilmesinin büyük bir hata olacağını belirtti. Turgut, "Katma değerli ürünler üretmek elbette önemli, ancak tekstil gibi geleneksel sektörlerimizin de sosyal güvenlik ve adalet üzerindeki etkisini görmezden gelmek çok ciddi bir kan kaybına yol açar," dedi.

Son olarak, yabancı yatırımcı çekmek için yapılan destek ve teşvikler kadar, yerli yatırımcıların korunması gerektiğine dikkat çeken Turgut, "Kendi sanayicimizi dışarıya kaptırmak, gücümüzü zayıflatıyor. Bu durum hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük sorunlar doğurabilir," diyerek hükümete çağrıda bulundu.