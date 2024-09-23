'Tekstil sektöründe yeni nesil için eğitimle ilgiyi artırmalıyız'

Tahir Aygün

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanı Mukaddes Başkaya, tekstil sektörünün gün geçtikçe cazibesini yitirdiğini belirterek, sektörün emek yoğun yapısı nedeniyle genç nesillerin ilgisini çekmediğini ifade etti. Sektörün yeniden ilgi odağı haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkaya, bu durumun ancak eğitimde yapılacak köklü değişikliklerle sağlanabileceğini söyledi.

Başkaya, özellikle meslek liselerinin önemine dikkat çekerek, “Almanya'daki gibi çıraklık sistemini liselerden itibaren devreye sokmalıyız. Öğrencilerin fabrikalarımızda, üretim sahalarında tecrübe kazanmaları, eğitimin pratik boyutuyla tanışmaları gerekiyor. Bu sistemle hem sektöre ilgi artar hem de gençlerimize iş garantisi sunabiliriz,” dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin de büyük önem taşıdığını belirten Başkaya, öğrencilerin daha üniversitenin ilk yıllarından itibaren işletmelerde staj yaparak sektörü yakından tanımaları gerektiğini vurguladı. “Mühendislik ya da işletme bölümlerinde okuyan öğrenciler, dersleri iş sahasında görerek teoriyi pratiğe dökebilmeliler. Böylece eğitim daha temelden şekillenecek ve sektöre olan ilgi artacaktır,” ifadelerini kullandı.

Başkaya, tekstil sektörünün yeniden cazip hale gelebilmesi için eğitimin kilit rol oynadığına dikkat çekerek, “Sektöre olan ilgiyi artırmanın yolu, mesleki eğitimi güçlendirmekten geçiyor. Eğitimi revize edip cazip bir hale getirebilirsek, genç nesillerin sektöre olan ilgisini tekrar canlandırabiliriz,” dedi.