Tekstil sektöründe yeşil dönüşüm için Uşak ve Finlandiya’dan güç birliği

İZMİR / EKONOMİ

“Sürdürülebilir Gelecek İçin İş Birliği: Ortaklıklar Yoluyla Tekstil Sektörünün Yeşil Dönüşümünü Hızlandırmak” isimli AB Projesi’nin İzmir toplantısı ESİAD Dernek Merkezinde gerçekleştirildi.

Finlandiya’dan uzmanlar ve tekstil sanayicileri ile Uşak Belediyesi’nden proje yöneticilerinin iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, iyi uygulama örnekleri konuşuldu ve karşılıklı deneyim paylaşımları yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Avrupa Birliği’nin yeni büyüme stratejisi olarak kabul edilen Yesil Mutabakatın en önemli bileşenlerinden biri de ‘Döngüsel Ekonomi’. Enerjiden ulaşıma, sanayiden tarıma, her sektörü kapsayacak şekilde yeşil ve döngüsel bir ekonomiye geçiş için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda kabul edilen ‘Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’ ile sürdürülebilir ürün politikasının hayata geçirilmesi hedeflenmekte. Bunun için belirlenen öncelikli alanlar arasında piller, ambalaj, plastikler, tekstil, yapı malzemeleri, gıda yer alıyor. Atığın geri dönüştürülerek yeniden değerlendirilmesi hem kaynak verimliliğini sağlıyor hem de hammadde maliyetini azaltıyor. İnovasyona dayanan döngüsel ekonomi modelleri giderek önemli hale geliyor. Bu noktada, iyi uygulama örneklerinin ortaya koyulmasını son derece önemsiyor, ilham verici olduğuna inanıyoruz. 32 yıllık geçmişe sahip Derneğimizin kuruluş amaçları arasında sürdürülebilir bir ekonomik gelişme yer alıyor. Ayrıca, 28 yıldır Türkiye AB Delegasyonu iş birliğinde AB Bilgi Merkezine ev sahipliği yapan tek gönüllü sivil toplum kuruluşu olarak AB’ye uyum sürecine katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.