Tekstil ve konfeksiyon sektörü Çukurova TEXPO’da buluştu

Eray ŞEN



ADANA - ÇUKUROVA TEXPO’nun açılış törenine Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları oda ve borsa temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Açılışta konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Adana Hazır Giyim Platformu iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda; bebe- çocuk hazır giyim, kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları, kumaş ve tekstil makineleriyle birlikte kumaş sektörüne dair birçok ürünün sergileneceğini söyledi.

Fuara 90 firmanın katıldığını belirten Ersözlü, “Başta Adana olmak üzere Gaziantep, Kahramanmaraş ve İstanbul, İzmir gibi illerden katılan firmalar var. Bu yıl ayrıca fuarın güçlenmesi ve bir marka olmaya başlaması ile birlikte Şanlıurfa, Bingöl, Diyarbakır ve Osmaniye’den katılım oldu. On-line kayıt yaptıranlarla birlikte, 64 ülkeden ziyaretçilerimiz olacak” dedi.

Kıvanç: Dünyada 1.5 trilyon dolarlık ekonomiye sahip

Kendisi de bir tekstil sanayicisi olan Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı konuşmada; sektörün dünyada 1.5 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip olduğunu, 2025 yılında 2.5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

ürkiye’nin 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracatının 31.5 milyar dolarlık bölümünün tekstil ve hazır giyim sektörleri tarafından yapıldığını ifade eden Kıvanç, “Bu sektör, Türkiye’nin ihracatta en çok katma değer sağlayan sektörleri arasında yer almıştır. Adana özelinde konuşacak olursam; 3 milyarı aşarak ihracatta tarihi rekor kırdığımız 2022 yılında tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz, ihracatımıza 747 milyon dolar katkı sağlamıştır” diye konuştu.