Tekstildeki yavaşlama süreci dönüşüm fırsatı olabilir

DUYGU GÖKSU / DENİZLİ

Denizli ihracatının önemli bir bölümünü tekstil ve hazır giyim sektörünün oluşturduğunu dile getiren Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Erdoğan, sektördeki yavaşlama sürecini aynı zamanda bir dönüşüm fırsatı olarak gördüklerini belirtti.

Denizli’nin en büyük gücünün üretim kültürü ve ihracat tecrübesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “Denizli uzun yıllardır çalışkan sanayicisi, girişimci yapısı ve dış pazarlara olan hâkimiyeti sayesinde Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olmayı başardı. Tekstil ve hazır giyim sektörü de bu yapının en güçlü sütunlarından biri. Denizli ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan bu sektör, aynı zamanda istihdam açısından da şehrimiz için büyük bir değer yaratıyor. Son yıllarda küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, artan maliyetler ve talepteki yavaşlama gibi gelişmeler sektörümüzü de etkiledi. Ancak biz bu süreci aynı zamanda bir dönüşüm fırsatı olarak görüyoruz. Artık rekabet sadece fiyatla yapılmıyor. Hızlı teslimat, kaliteli üretim, sürdürülebilirlik, tasarım ve esnek üretim kabiliyeti gibi alanlar giderek daha önemli hale geliyor. Denizli’nin güçlü üretim altyapısı ve tecrübeli sanayicileri bu dönüşümü gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip” ifadelerini kullandı.

“Mevcudu korurken, yeni pazarlara da açılmalıyız”

Denizli’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe en büyük rekabet avantajlarından birinin güçlü üretim kültürü ve ihracat geleneği olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Firmalarımız uzun yıllardır dünyanın farklı pazarlarıyla çalışıyor ve müşterileriyle güçlü ilişkiler kurmuş durumda. Avrupa ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere Amerika gibi pazarlarda önemli bir tecrübemiz var. Önümüzdeki dönemde mevcut pazarlarımızı korurken aynı zamanda yeni pazarlara da açılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle katma değerli ürünlerle rekabet gücümüzü artırmamız büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir üretim ve dijitalleşme de sektörümüzün gündeminde önemli bir yer tutuyor. Denizli’deki birçok firma enerji verimliliği, su tasarrufu, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda üretim süreçlerinde dijitalleşme, veri yönetimi ve yeni teknolojilerin kullanımı da giderek yaygınlaşıyor. Bu dönüşüm hem maliyetleri daha iyi yönetmemizi sağlıyor hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırıyor” diye konuştu.

“Gençlerin üretim sektörüne ilgisini arttırmalıyız”

Sektörün önemli başlıklarından birinin de nitelikli iş gücü konusu olduğunu dile getiren Erdoğan, “Gençlerin üretim sektörüne ilgisini artırmamız gerekiyor. Tekstil sektörü artık sadece geleneksel bir üretim alanı değil, teknoloji, tasarım, sürdürülebilirlik ve uluslararası ticaret gibi birçok farklı alanı içinde barındırıyor. Gençlerimize bu perspektifi anlatmamız çok önemli. Kadın istihdamının artırılması da sektörümüz için büyük bir potansiyel taşıyor” değerlendirmelerinde bulundu.

“Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz”

DETGİS olarak çalışmalarını sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yürüttüklerini belirten Erdoğan, “Üyelerimiz arasında iletişimi güçlendirmek, sektörün sorunlarını ortak akılla ele almak ve çözüm önerileri geliştirmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, dijitalleşme, ihracatın geliştirilmesi ve nitelikli iş gücü gibi konularda çeşitli toplantılar, eğitimler ve iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız Denizli tekstil ve hazır giyim sektörünün gücünü daha da artırmak ve sektörümüzü geleceğe daha sağlam adımlarla taşımak” dedi.