Tekstilin atık sularını arıtmak için ‘biyobozunur’ hamle

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği; tekstil atık sularının, su yosunu, alg ve şekerpancarı küspesinden elde edilecek biyobozunur malzemeler ile arıtılması projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bursa’nın tekstil atık suyu sorununa doğal yollardan çözüm önerisi de getiren projeyi; Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Kimya Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Dilara Doğancı, Deren Öner ve Tuğçe Selvi hazırladı.

MDBF Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü’nün danışmanlığını yaptığı proje, tekstil atık suyu arıtımında önemli bir alternatif olacak. TÜBİTAK 2209-A desteği alan proje ile sanayide kullanılan ve tekstil atık sularında sıkça rastlanan, metilen mavisi boyasını içeren atık su, geri kazanılacak. Yeni bir yöntem geliştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Derya Ünlü proje ile yerli, milli ve doğal bir malzeme elde edeceklerine vurgu yaptı.

“Tamamen doğal bir malzeme”

Bursa’nın önemli bir tekstil merkezi olduğunu ve tekstil sektörünün en önemli çevre problemlerinden olan boyar maddeli atık sular ile Bursa’nın karşı karşıya kaldığını belirten Doç. Dr. Ünlü “Su kaynaklarımızın tükenmesi, susuzluk problemi ile karşı karşıya kalmamız, özellikle sanayide açığa çıkan atık suların arıtılarak proseste yeniden kullanımını zorunlu kılıyor. İklim değişikliğinin yanında suyun kontrolsüz tüketimi su kıtlığının en büyük nedenlerinden biri. Tekstil endüstrisi bir ton ürün başına tipik olarak 200-350 m3 atık su üretiyor.

Bu atık suların arıtılarak prosese yeniden kazandırılması büyük önem taşıyor. Suların arıtılmasında da çevre dostu proseslerin kullanılması oldukça önemli. Bu amaçla biyotemelli bir adsorbent geliştirilerek boyar maddelerin giderilmesini planladık. Su yosunları ve alglerden elde edilen biyobozunur polimer sodyum aljinat ve ülkemizin önemli atıklarından biri olan şeker pancarı küspesi kullanılarak biyoadsorbent sentezlenecek. Böylece yenilikçi bir malzeme geliştirilmiş olacak. Projemizde de üretilecek olan adsorbentlerin yerli ve milli olmasının, ticarileşme potansiyeli göz önüne alındığında ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca şeker pancarı küspesi kullanımı da atıkların değerlendirilerek faydalı ürüne dönüştürülmesini sağlayacaktır” dedi.