Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ataç: Çocuklarımız için her şeyi yaparım

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan merkezlerle hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine önemli katkılar sunmaya başlayan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin resmi açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Bu merkezdeki çocuklarımızı görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladım. Çocuklarımız için her şeyi yaparım. Çünkü onların gelişmelerine destek vererek ülkenin geleceğine de destek vermiş oluyoruz. Eğer iyi bir eğitim alırlarsa bizim yerimize ülkeyi yönetecekler. Burada bildiğiniz gibi 5 branşta 4. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklarımız hizmet alıyor. Bu aldıkları, dersler, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve Türkçe olmak üzere. Zaten eğitimin temel bu 5 dersini iyi hocalarımızdan alıyorlar. Burada 30 aktif grubumuz var. 9-13 yaş arası yaklaşık bin 500 öğrencimiz oldu” diye konuştu.

Çamlıca mahallesinde benzer bir merkez daha yapacaklarını açıklayan Ataç, “Bundan sonra bütün mahallelerde etüt merkezlerini geliştirmeye çalışacağız. Laik ve çağdaş eğitimi çocuklarımızla beraber çözmek istiyoruz. Eğer Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda gidersek, onun devrimlerini takip edersek ülkemizdeki çocuklarımızı aydınlığa getirmiş oluruz. Gelecekte de hiçbir yere gitmezler, bu ülkede kalıp bu ülke için çalışırlar” ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Süllü ise, “Ben Ahmet Başkanın bu tür etkinliklerini çok önemsiyorum. Çok büyük yatırım bunlar. Çok büyük proje yapabilirsiniz ama bir anlam ifade etmez, kimse kullanmaz. Ama gençlere, çocuklara ve kadınlara yapılan yatırımlar en büyük yatırımdır. Çok da anlamlıdır. Ülkemizdeki eğitim koşulları çok kötü. Ama hiçbir zaman umudumuz sönmüyor” diye konuştu.