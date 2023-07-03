Tepebaşı Belediyesi GES ile karbon salınımının önüne geçti

ESKİŞEHİR

Sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştirmeye devam eden Tepebaşı Belediyesi, GES sistemi kurulan 4 hizmet binasında bugüne kadar 2 bin 727,72 MWh elektrik üreterek bin 925 ton karbon salınımının önüne geçti.

Kurulduğu günden bugüne ana hizmet binasındaki 95 kWe gücündeki GES’den bin 289,36 MWh elektrik üretilerek 870 ton karbon salınımını önlediklerini açıklayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’ndeki 20 kWe gücündeki GES’den bugüne kadar 162,66 MWh elektrik üretip 126 ton karbon salınımını engelledikleri bilgisini paylaştı. Ahmet Ataç, “Belediyemizin yürüttüğü Akıllı Kentsel Dönüşüm Modeli olan REMOURBAN Projesi çerçevesinde Yaşam Köyü'ne kurulan 150 kWe gücündeki GES’te bugüne kadar bin 73,82 MWh elektrik üretilip 827 ton karbon salınımı önlendi. Kısa bir süre önce Sakintepe Soğuk Hava Deposu’nun çatısına kurulan 96 kWe gücündeki GES’den ise 201,88 MWh elektrik üreterek 102,62 ton karbon salınımını engellendik” diye konuştu. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri temiz enerji çalışmalarıyla Türkiye’de örnek teşkil ettiklerine dikkat çeken Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerjiye yatırım yapmaya ve çevreyi korumaya devam edeceğinin altını çizdi.