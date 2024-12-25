Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir kent projelerinde öncü oldu

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi olarak dünya vizyonunu yakalayan projeler geliştirmeye, hayata geçirmeye ve çalışmalarımız ile ülkemize değer katmaya devam ettiklerini açıklayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Dünyada ‘marka kent’ olmanın yolu, akıllı kent yatırımlarından geçiyor. Akıllı kent yatırımlarını REMOURBAN Projesi ile taçlandırarak, akıllı ve sürdürülebilir kent projelerinde ülkemizin uluslararası rekabette güçlenmesine katkı veriyoruz. Tepebaşı’nı ilklerin ve ödüllerin kenti yapmayı başardığımız projelerimizden biri olan birinci nesil Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesidir REMOURBAN. TOKİ’den devraldığımız 57 villayı, REMOURBAN ile yerinde dönüştürerek yeniledik. Dönüşüm çalışmalarımızın temelini enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri ile yaygınlaştırma alanındaki esaslar ile belirledik” diye konuştu.

REMOURBAN ile yüzde 53 enerji tasarrufu sağlandı

Uyguladıkları tüm ekolojik iyileştirmelerle enerji tüketimi metrekarede 274 kWh iken yenilenebilir enerjinin katkısıyla 38kWh’a düştüğünü açıklayan Ataç, “Belediyemiz yılda öngördüğü metrekarede 170 kWh’nin çok üstüne çıkarak 235 kWh enerji tasarrufu sağladı ve metrekare başına 126 avro hibe almaya hak kazandı. Bina bazında sadece ısıtma ve soğutmada, metrekarede 100 kWh enerji ihtiyacı azaldı. 7 ülkeden 22 ortaklı REMOURBAN Projesi, Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Ufuk 2020 Çerçeve Programı kapsamındaki bir proje. İngiltere’den Nottingham, İspanya’dan Valladolid ve Türkiye'den Tepebaşı'nın yer aldığı 3 kentin deneyimleri ve vizyonları öncü ve yol gösterici seçildi ve bu kentler, çevre dostu ve sürdürülebilir akıllı kent projeleriyle kentsel dönüşümleri başlattı. 2015 yılında enerji, ulaşım, bilişim ve yaygınlaştırma alanlarında başlayan bu dönüşümler, 5 yıl içerisinde tamamlandı. Ufuk 2020 Programı kapsamında Tepebaşı, 36 kentin içindeki yeriyle Türkiye’deki ilk yol gösterici ve uygulayıcı kent olma unvanına da sahip oldu” açıklamasında bulundu.

REMOURBAN projesi ile sürdürülebilir akıllı şehir çalışmaları alanında dünyanın takdirini kazandıkları ilk ödülün Eylül 2019’da geldiğini kaydeden Ataç, “Birleşmiş Milletlerin destekleriyle Etiyopya’nın ve Afrika Birliği’nin başkenti Addis Ababa’da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’na davet edildik. 52 ülke ve 500’den fazla katılımcı ile “Sürdürülebilir Şehirler ve Yerleşimler” ödüllerinde “Akıllı Şehir Geliştirme” dalında “Küresel Model” ödülüne layık görüldük. Bu onur ile ülkemizi bu alanda ilk kez gururlandırmayı başardık, ilk kez bir Türk yönetici bu ödüle layık görülmüş oldu” şeklinde konuştu.

Çevrenin Oscar’ı Tepebaşı’nın oldu

Ahmet Ataç, sözlerine şöyle devam etti: “Tepebaşı’nın Türkiye’ye yaşattığı ikinci büyük onur ise Energy Globe Vakfı tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden birisi; Ulusal Enerji Küresi Ödülü oldu. Çevrenin Oscar’ı olarak anılan ve 180’den fazla ülkeden 2 bin 500’den fazla projenin başvurduğu ödülün 2021 yılı kazananı, Melih Savaş Yaşam Köyü’nde uyguladığımız Avrupa Komisyonu’nun birinci nesil ve Türkiye’nin ilk uygulamalı Akıllı Şehir Projesi REMOURBAN oldu.”

“Önceliğimiz sürdürülebilir projelerle eskişehir’i geleceğe taşımak”

Herkesin daha konforlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamını sürdürebileceği, modern ve insan odaklı bir kentsel yapı inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Ataç, “Ancak bu büyük dönüşüm, iktidarın desteği ve vatandaşlarımız ile özel sektörün katılımı ile mümkün. Kentsel dönüşüm çalışmalarında yetki, yasal olarak ilgili bakanlığa ait durumda. Bizler bu konuda kent merkezinde geniş çaplı bir çalışma yapamıyor olsak da dünya vizyonunu yakalayan bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Bize göre kentsel dönüşüm, yalnızca binaların yenilenmesi değil, aynı zamanda altyapıdan yeşil alanlara, ulaşım sistemlerinden sosyal donatılara kadar yaşamı kolaylaştıracak önemli yatırımları içerir. Bu süreçte, önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve çevre dostu, sürdürülebilir projelerle şehrimizi geleceğe taşımaktır” ifadelerini kullandı.