Tepebaşı Belediyesi’nin IV. Enerji Günleri etkinliği başlıyor

ESKİŞEHİR

Temiz enerji konusundaki çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi’nin Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Kalder iş birliğinde düzenlediği 4. Enerji Günleri etkinliğinde enerji konusu ele alınacak. Günümüz ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamak için temiz enerji geçişinin sağlanması, tüketicilerin sürece dahil edilmesi ve bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması konularında çalışmalarını devam ettiren Tepebaşı Belediyesi’nin yanı sıra EMO, EOSB ve Kalder iş birliğinde düzenlenecek olan etkinlik, “Temiz Enerji İçin Ortaklıklar” temasıyla enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaları, meslek odalarını, dernekler ve sanayi işletmelerini bir araya getirecek.

Temiz enerji uygulamaları anlatılacak

Etkinlikte temiz enerji konusunda iyi uygulamaların paylaşılması, sektör liderleri, işletmeler ve uzmanlar arasında iş birliklerinin artırılması amaçlanırken, katılımcılar da işletmelerin çevresel etkilerini azaltma ve enerji verimliliğini artırma, sürdürülebilir enerji hedeflerini gerçekleştirme, paydaşlarla tanışma fırsatı yakalayacak.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenecek

Alanında uzman konuşmacıların sunumlarının yer alacağı, konuyla ilgili işletmelerin deneyimlerini paylaşacağı etkinlikte, vatandaşları bilgilendirmek ve tanıtım yapmak üzere sektörde faaliyet gösteren firmalar stant açabilecek. IV. Enerji Günleri, 12 Ocak Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arasında Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleşecek.