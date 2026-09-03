Tepebaşı/Ataç: Pişmiş Toprak Eskişehir’in kent belleğidir

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Bu yıl 13 Mart tarihinde hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın anısına düzenlenen Pişmiş Toprak sempozyumu sanatçıları, akademisyenleri ve kent sakinlerini bir araya getiriyor. Sempozyumun açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, etkinliğin Tepebaşı açısından adeta bir gelenek haline geldiğini belirterek, “Ben bu sempozyumun tarihi geldiği zaman, ‘Tepebaşı’nın düğünü geldi’ diyorum” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı’yı unutmadık

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç şu ifadeleri kullandı; 2001 yılında Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nu güçlü tarihsel mirasın üzerine kurduklarını belirterek şöyle konuştu: “Amacımız, pişmiş toprağın sanayi geçmişini bilimle, sanatla ve kentimizin gündelik hayatıyla buluşturmaktı. Bunu kent değerine dönüştürmek istedik. Pişmiş Toprak Sempozyumu Eskişehir'in mirasıdır. Tepebaşı'nın belleğidir. Kentimizin açık hava sanat havzasıdır. Pişmiş Toprak Sempozyumu tüm bunların yanında sektörel bir devrimdir. Şöyle ki bildiğiniz gibi 1926 tarihinde, devrimin 2. 3. yılı, bütün ülke yıkıldı, yandı ve o anda en kıymetli inşaat malzemesi ne olur, tuğla ile kiremittir. Onun için bu, bir sektörel devrimin başlangıcıdır. Sempozyum; sanayi, sektör ve bilim buluşmaları ile Eskişehir'in dünyaya açılan kapısı olmuştur. Bugüne kadar 159'u Türk, 69'u yabancı olmak üzere toplam 228 sanatçı sempozyuma katıldı. Sempozyum kapsamında kentimize 244 pişmiş toprak heykel kazandırıldı. Bu sene sempozyum, 13 Mart 2026 tarihinde kaybettiğimiz değerli tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın anısına düzenlendi. Biraz önce görsellerde de tanıtımını yaptık”

Kurt “Çok büyük bir başarı”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir şehirde bir sempozyumun, bir festivalin 18 kez düzenlenebilmesinin çok büyük bir başarı olduğunu söyledi. Kurt”Bu başarıda en büyük pay Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç’ındır. Kendisini kutluyor, bu çalışmaların devamını diliyorum. Tepebaşı Belediyesi çalışanlarını ve Eskişehir halkını da verdikleri desteklerden dolayı takdir ediyorum. Kılıçoğlu ailesini de kutluyorum. Şimdiden 100. yıllarının hayırlı olmasını diliyorum. Sempozyumlar ve festivaller; kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin dayanışması içerisinde gerçekleştirildiği sürece çok değerli sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunu sürdürebilen ve devam ettirme noktasında ciddi adımlar atan Tepebaşı Belediyesini bir kez daha kutluyorum.”

Kamusal alana yeni eser

Festivalin organizasyon komitesi başkanı Prof. Dr. Bilgihan Uzuner, şu görüşlere yer verdi: “Sanatın özne olduğu buluşmalar çok kıymetli. Biz yıllardır sevgili Başkanımız Sayın Ahmet Ataç ile sanatın özne olduğu çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Burada kamusal alanda heykeller yapıyoruz. Temalarımızı Eskişehir’den, Türkiye’nin değerlerinden ve bu Cumhuriyet’i kuran liderlerimizden hareketle belirliyor, kamusal heykeller üretiyoruz. Bu anlamda son dört yıldır kolektif eserler üretiyoruz. Bu yıl dördüncü eserimizi gerçekleştiriyoruz. İlk olarak “Varlığınız Sağlığımız” anıtıyla başladık. Daha sonra Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir eser yaptık. İddialı bir eserdir, haberiniz olsun. Ardından dokuz sanatçıyla birlikte Yazılıkaya’nın anıt eserini şehrimize kazandırdık. Bu kamusal çalışmalar zaman içerisinde bizi daha iyi anlatır hâle geldi.”

Geçmişten aldığımız güçle

Festivalin ana sponsoru Endel Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Şeref Burak Özaydemir, bu yıl sempozyumun Eskişehir’e bırakacağı eserin çok özel olduğunu belirtti. Özaydremir “Katılan sanatçılarımızın kolektif bir çalışma ile ortaya çıkaracakları “Atatürk ve Çocuk” temalı eserin, Cumhuriyet’imizin değerlerini ve geleceğe olan inancımızı çok güçlü bir şekilde yansıtacağına inanıyorum. Bugün Eskişehir’in farklı noktalarında gördüğümüz pişmiş toprak eserlerinin her biri, bu organizasyonun şehrimize bıraktığı kalıcı bir izdir. Bu yıl ortaya çıkacak eserin de bu mirasın çok kıymetli bir parçası olacağına inanıyoruz. Kılıçoğlu olarak biz de 100. yılımıza girerken doğduğumuz ve büyüdüğümüz bu şehrin üretim, sanat ve kültür hayatına değer katan böyle bir yolculuğun parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. Geçmişten aldığımız güçle üretmeye, yenilik yapmaya, Eskişehir’e ve ülkemize değer katmaya, bizden sonraki kuşaklara güçlü bir miras bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Konserler çocuk atölyeleri yapılacak

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirilen sempozyum kapsamında sekiz sanatçı, Eskişehir toprağını sanat eserlerine dönüştürecek. Beş gün sürecek etkinliklerde konserler, çocuk atölyeleri, sergiler ve çeşitli yarışmalar da düzenlenecek.