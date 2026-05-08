Tepebaşı'na altın dokunuş ödülü

Tepebaşı Belediyesi, zihinsel engelli bireylerin bağımsız, eşit ve kapsayıcı bir yaşama katılımını güçlendiren çalışmalarıyla önemli bir ödüle layık görüldü. Tomurcuk Kooperatifi tarafından düzenlenen “Altın Dokunuş Ödülleri”nde, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi - İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi projesi, “Yerel Yönetim Hizmetleri” dalında ödül aldı.

Bu yıl “Sosyal Kabul” temasıyla gerçekleştirilen Altın Dokunuş Ödülleri, özel gereksinimli bireylerin yalnızca desteklenen değil; üreten, istihdama katılan, toplum içinde görünür olan ve yaşamın eşit bir parçası haline gelen bireyler olarak güçlenmesini sağlayan iyi uygulamaları bir araya getirdi. İstanbul Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende Tepebaşı Belediyesi’ne verilen ödül, “istihdam odaklı sosyal katılım modeli” nedeniyle takdim edildi. Ödülü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç teslim aldı.

“Yaşamın önünü açıyoruz”

Tepebaşı Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik çalışmalarını hiçbir zaman yalnızca sosyal yardım anlayışıyla değerlendirmediğini ifade eden Başkan Ataç, “Bizler için mesele yardım etmek değil; hak temelli, eşit, onurlu ve bağımsız bir yaşamın önünü açabilmektir. Engelliler Sosyal Yaşam Merkezimiz, Gökkuşağı Kafelerimiz, montaj atölyelerimiz ve sosyal destek modellerimizle bütüncül bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Ataç unutamadığı anısını anlattı

Başkan Ataç, montaj atölyelerinde yaşadığı unutamadığı bir anıyı da paylaşarak özel bireylerin üretime katılmasının önemine değindi. Ataç, “Atölyemizde eğitim aldıktan sonra çalışmaya başlayan bir kardeşimiz ilk maaşıyla bana küçük bir hediye aldı. O hediyenin maddi değeri önemli değildi ama taşıdığı anlam çok büyüktü. Çünkü bana ‘Ben başardım, ben ürettim, emeğimle kazandım’ diyordu” ifadelerini kullandı.

22 milyon parçanın montajı yapıldı

İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi ve EOSB Montaj Atölyesi bugüne kadar yüzlerce özel bireyin yaşamına dokundu. İki atölyeden toplam 210 engelli birey yararlanırken, halen 41 özel birey aktif olarak üretime katılıyor. Atölyelerde bugüne kadar yaklaşık 22 milyon parçanın montajı gerçekleştirildi. Ayrıca 71 engelli bireyin istihdama katılması sağlandı. Başkan Ataç, istihdamın yalnızca bir iş sahibi olmak anlamına gelmediğini belirterek, “İstihdam; özgürleşmek, sosyalleşmek, görünür olmak ve toplumun eşit bir parçası olarak yaşamın içinde yer alabilmektir. Bizler Tepebaşı’nda her bireyin üretime katılabildiği, kendisini değerli hissedebildiği bir kent yaşamını büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin ilk sosyal kooperatifi

Ödülü anlamlı kılan unsurlardan biri de, organizasyonu gerçekleştiren Tomurcuk Kooperatifi’nin taşıdığı özel nitelik oldu. 2006 yılında zihinsel engelli çocuk sahibi anneler tarafından kurulan Tomurcuk Kooperatifi, kâr amacı gütmeyen yapısıyla Türkiye’nin ilk sosyal kooperatifi olma özelliğini taşıyor. Geleneksel yardım modellerinin ötesine geçerek, engelli bireylerin ve ailelerinin kendi çabalarıyla sosyal yaşama katılımını güçlendirmeyi hedefleyen kooperatif; “Benden sonra çocuğum ne olacak?” kaygısından doğan bir dayanışma modeli olarak dikkat çekiyor.