Terraco, yeni ürün sistemi Terraco UDS'yi tanıttı.

Abdullah SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Terraco'nun yeni sistemi olan Terraco UDS tanıtıldığı etkinlikte söz alarak 1988'den beri Eskişehir'deki üretim tesisinde faaliyet gösteren Terraco’nun yapı malzemeleri sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesi ve geniş ürün gamıyla 14 ülkede 21 ayrı üretim tesisi ile hizmet verdiğini belirten Terraco Genel Müdürü Ömer Faruk Şen, ürün yelpazelerini genişletmeye devam ettiklerini aktardı. Uluslararası bir firma olmanın getirdiği tecrübelerden faydalanarak her sene yeni ürünleriyle sektöre farklı çözümler sunmaya devam ettiklerinin altını çizen Şen, bu kapsamda geliştirdikleri yeni sistemleri Terraco UDS’nin özellikleri hakkında açıklama yaptı. Ürünün 4 kattan oluştuğunu anlatan Ömer Faruk Şen şu bilgileri verdi: “Terraco UDS’nin birinci katmanında 20 mm kalınlığa kadar tek katta uygulanabilen Sprayplaster® MP100 isimli çimento esaslı makine sıvası mevcut. Yapışma kuvveti mükemmel olan bu ürünün sağladığı kalın uygulama avantajı sayesinde tek seferde çok bozuk yüzeyler dahi hızlıca eşitleniyor. İkinci ve üçüncü katmanda akrilik macunlarımız Handycoat® Kalın ve Handycoat® Saten Macun yer alıyor. Mekanik ve esneklik performansının çok yüksek olduğu bu akrilik macunların uygulaması çok kolay ve zımpara ihtiyacı oldukça az. Son katta ise yakın geçmişte piyasaya sunduğumuz silinebilir, silikon reçineli, mat iç cephe boyamız Terralux® PAK, direkt saten macun üzerine astarsız olarak uygulanıyor.”

Terraco’nun modernizasyon yatırımlarıyla büyümeye odaklanarak üretim verimliliğini yükseltmeyi hedeflediğini kaydeden Şen, 2027 yılı sonuna kadar Türkiye pazarında beş kat büyümeyi öngördüklerini de sözlerine ekledi.