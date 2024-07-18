TESK Başkanı Palandöken: “Enflasyonun tek çaresi fiyat istikrarının sağlanmasıdır”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Toplantısı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in başkanlığında yapılacak Bursa’da yapıldı. Toplantı öncesinde basınla bir araya gelen Başkan Bendevi Palandöken, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Palandöken, 2 milyon 250 bin üyesi olan TESK’in ekonominin barometresi olduğuna işaret etti. Enflasyonla ilgili değerlendirme yapan Bendevi Palandöken, “Ücretin artışıyla birlikte hayatı pahalandıran bir faktör ortaya çıkıyorsa yükselen ücretin de bir değeri olmuyor. Meyve, sebze, bakliyat ve et fiyatları yükseliyor. Zücaciye, tuhafiye, terzi, bakkal, manav, kasap son derece azalmış vaziyette veya yok olmuş. Sebebi ise haksız rekabet. Bireysel işletme kalmadı. Hepsi sermayenin eline geçti. Esnafı yanlarında tezgahtar, çiftçiyi de işçi yaptılar. Üretici olmayınca fiyatı da kendi belirler oldu. En ücra köşede bile üç beş tane esnafın iş yaptığı yerde piyasaların yükselmesine neden oluyorlar. Rekabetçi piyasanın oluşması, enflasyonun düşmesinin tek çaresi fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Enflasyonla mücadelede yapılacak tek şey vatandaşa bir kere güven gelmesi lazım. Piyasaya güven gelmediği sürece enflasyonda düşüş beklemek de hayal olur. Fiyatlar en çok vatandaşı mağdur ediyor. Enflasyonla mücadele diyoruz, aynı gün yapılan toplantıda mazota, elektriğe zam geliyor. O zaman nasıl düşecek bu enflasyon?” dedi.

Perakende yasası ile ilgili destek beklediklerini belirten Palandöken, perakende sektöründe aktör sayısının artırılması gerektiğini, mesleği olmayanların işletme kurmasına izin verilmemesi gerektiğini, fiş ve fatura kontrolünde gerek devlet gerekse vatandaş nezdinde hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.