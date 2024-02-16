'Teşvik programlar ekonomiye hareketlilik kazandırıyor'

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Programa ev sahipliği yapan Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (GSMMMO) Başkanı Hakan Özseven, toplantıda 2024 yılı İş Kur teşvik programlarının detaylandırılacağını aktardığı konuşmasında, “Teşvikler hem üreticimiz hem de meslek erbaplarımız için son derece önem arz ediyor. Bu teşviklerle insanların kazanç elde etmesini sağlamak ve ekonomiye biraz hareketlilik kazandırmak lazım” dedi.

İş Kur Gaziantep’te 19.100 kişiyi işe yerleştirdi

İş Kur İl Müdürü Aytekin Doğan ise, “İstihdam yaratmak için partnerimiz işverenlerdir. İşverenlerle iletişimimiz mali müşavirlerle ve muhasebeciler aracılığıyla gerçekleşiyor, bu sebeple toplantılarımıza önem veriyoruz. 2023 yılı içinde yapılan çalışmalara baktığımız zaman işverenlere11.319 firmayı danışmanlarımız ziyaret etti. Ve bu firmalardan 62.962 açık iş alındı, bu açık işler sitemde yayınlandı. Yaklaşık 80 bin vatandaşımıza danışmanlık hizmeti sunduk ve bu hizmetler sonucunda 19.100 vatandaşımıza yayınlanan ilanlardan işe yerleştirme gerçekleştirdik. İşe yerleştirme sayılarımızın bu sene az olmasını sebebi yaşadığımız acı depremdi.522 engelli vatandaşımızı işe yerleştirdik” şeklinde konuştu.

İş kur yetkililerinin gerçekleştirdiği sunumlarda Deprem İlleri Geçici Uygulama hakkında, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) için yıl sonuna kadar işveren katılımcıların yüzde 30’unu fiili program günü kadar istihdam taahhüt edeceği, kent genelinde ise yıl sonuna kadar işveren katılımcıların yüzde 40’ını fiili program günün 1,5 katı kadar istihdam taahhüt edeceği bilgisi verildi.

Programdan yararlanamayacak işverenler hakkında ise, sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işverenler, kurum tarafından bu yönetmelik kapsamında yasaklılık uygulanan işverenler, kısa çalışma ve ücret garanti fonu uygulamasından yararlanan iş yerleri bu uygulamadan yararlandıkları dönemde hiçbir şekilde işbaşı eğitim programlarından yararlanamazlar ifadeleri yer aldı.