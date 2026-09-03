Tetra Pak’tan, Tetra Recart ile gıda ambalajlarında dönüşüm

EKONOMİ / İZMİR

Gıda işleme ve ambalaj çözümlerinde faaliyet gösteren Tetra Pak, Tetra Recart ürünüyle salçadan hazır yemeğe, bakliyattan ton balığına kadar birçok farklı gıda kategorisinde gıda ambalajlarında bir dönüşüm başlattı.

Tetra Pak ve İspanyol deniz ürünleri üreticisi Jealsa iş birliğiyle geliştirilen ton balığı kategorisindeki sektörün ilk karton bazlı ambalaj çözümü, geçtiğimiz aylarda İsveç'te tüketicilerle buluştu. Kolay açılabilir ve taşınabilir yapısıyla tüketici deneyimini iyileştirirken, üreticilere ise geleneksel ambalajlara göre maliyet avantajı sağlayan alternatif bir çözüm sunuyor. Küresel ton balığı pazarının, uygun fiyatlı, farklı kullanım alanlarına sahip ve uzun raf ömrü sunan protein seçeneklerine yönelik artan talebin etkisiyle 2030 yılına kadar %12 büyüyerek 12,4 milyar adede ulaşması bekleniyor. Bu doğrultuda, yeni nesil ambalaj çözümlerinin önümüzdeki dönemde dünya genelinde daha fazla gıda üreticisi tarafından benimsenmesi öngörülüyor.

“Tüketici kolay taşınabilen, kullanıcı dostu ve çevresel etkisi daha düşük ambalaj istiyor”

Gıdada yeni nesil ambalaj döneminin her geçen gün ivme kazandığını söyleyen Tetra Pak Orta Avrasya Pazarlama Direktörü Gaye Atakan, “Tüketiciler ürün içeriğine ek olarak kolay taşınabilen, kullanıcı dostu ve çevresel etkisi daha düşük ambalaj çözümlerine de önem veriyor. Tüm bu gelişmeleri dikkate alarak ilerleyen markaların, tüketici sadakatini güçlendireceğine ve uzun vadeli rekabet avantajı elde edeceğine inanıyoruz. Tetra Pak olarak, geleneksel gıda ambalaj çözümlerine inovatif bir bakış açısı getirerek tüketici deneyimini iyileştiriyoruz. Dikdörtgen formu sayesinde depolama ve raf kullanımında alan verimliliği sağlayan, kolay açılabilir yapısıyla Tetra Recart ile bu dönüşüme öncülük ediyoruz. Hazır yemek sektöründe sunduğumuz gıda çözümleri başta olmak üzere, uçtan uca çözümlerimizle iş ortaklarımızı sektörün geleceğine hazırlıyor, onları yeni nesil ambalaj çözümleriyle buluşturuyoruz” diye konuştu.