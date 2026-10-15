The Bodrum Cup, 38. yılında "Bodrum Gemisi" temasıyla yelken açıyor

BODRUM / EKONOMİ

The Bodrum Cup, önümüzdeki hafta 38. kez düzenlenecek. Bodrum'dan başlayıp Knidos ve Ortakent üzerinden Yalıkavak'a ulaşacak beş etaplık rotada, farklı kategorilerde yarışan tekneler hem kendi sınıflarında dereceye girmek hem de büyük kupanın sahibi olmak için mücadele edecek.

OPET’in ana sponsorluğunda yapılacak etkinliğin teması Bodrum Gemisi olarak belirlendi. 19-24 Ekim tarihleri arasında Bodrum Merkez’de kurulacak olan Yarış Merkezi, yarışların takip edilebildiği ve yetişkinlerle gençler için etkinliklerin düzenlendiği, resim sergilerinin gerçekleştiği buluşma noktası olarak hizmet verecek. Merkez hafta boyunca tüm ziyaretçilere açık olacak.

Türkiye’nin tek yelkenli okul gemisi olan Bodrum Gemisi’nin, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yenilenmiş haliyle bu yıl da The Bodrum Cup'ta yarışması planlanıyor. Bakım ve onarım süreci proje müdürlüğü görevinde ise tekne mimarı Aslı Felah bulunuyor. The Bodrum Cup'ın içinden doğan gemi, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı’nın (BOSAV) en önemli projeleri arasında yer alıyor.

Bugün 25 yaşında olan geminin uzun yıllar denizlerde kalmasını sağlayacak sürdürülebilir bir yapı kurmak ve yeni işlevlerini geliştirmek için, IMEAK Deniz Ticaret Odası'nın ve Ağanlar Tersanesi’nin ana desteğiyle süren kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları Ağanlar Tersanesi’nde devam ediyor.

"Bu yıl Bodrum Gemisi ön planda olacak"

The Bodrum Cup’ın artık geniş kitlelerin bildiği, takip ettiği ve parçası olmak istediği bir organizasyon haline geldiğini ifade eden The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı ve BOSAV Başkanı Süleyman Uysal, “Yıllar içinde Bodrum'un denizcilik kültürünü anlatan güçlü bir sese dönüştük, kentin tanıtımına ve turizmine katkı sağladık. Bu sorumlulukla gittiğimiz rotaları her yıl özenle seçiyoruz. Bu yıl hem farklı kategorilerde yarışacak tekneler hem de The Bodrum Cup'ın içinden doğan Bodrum Gemisi ön planda olacak" dedi.

The Bodrum Cup Kurucusu ve Onursal Başkanı Erman Aras ise organizasyonun 38 yıldır büyüyerek yoluna devam etmesinin, Bodrum'un bu yarışa nasıl sahip çıktığını gösterdiğine dikkat çekerek, Bodrum halkının katkısıyla inşa edilen Bodrum Okul Gemisi’nin yenilenmiş haliyle denizlere geri dönmesinin ilçe için çok önemli olduğunu ifade etti.

“Bodrum çok köklü bir denizcilik kültürüne sahip”

The Bodrum Cup’ın 38 yıllık yolculuğu, Bodrum’un denizle kurduğu köklü ve derin ilişkinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras: “Bu kent, kendi teknesini yapan, denizden öğrenen ve biriktirdiği bilgiyi paylaşarak çoğaltan güçlü bir kültüre sahip. Bodrum Gemisi’nin bu yıl organizasyonun odağında yer almasını da bu nedenle son derece anlamlı buluyorum. Bir okul gemisi, gençlere yelken kullanmanın yanında sorumluluk almayı, birlikte hareket etmeyi ve doğanın gücüne saygı duymayı da öğretir. The Bodrum Cup’ın denizcilik emeğini görünür kılan, kentimizin üretim gücünü destekleyen ve denizlerimizi koruma bilincini büyüten bir buluşma olarak güçlenerek yoluna devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de ilçenin kimliğinde denizciliğin çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatark, “The Bodrum Cup da 38 yıldır bu kültürü yaşatan, Bodrum’un değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtan, farklı kuşaklardan insanları aynı mavilikte buluşturan çok kıymetli bir organizasyon. Bu organizasyonun içinden doğan Bodrum Gemisi ise yalnızca bir okul gemisi değil; Bodrum’un denizcilik mirasını geleceğe taşıyan önemli bir değerimiz olarak özellikle gençlerimizin denizcilik kültürünü tanıması ve bu mirasla bağ kurması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Bodrum Gemisi’ne verdikleri sponsorlukla geleceğin denizcilerinin yetişmesine katkı sunduklarını ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Gemisi’nin geleceğin denizcileri için bir eğitim ve deneyim alanı olduğunu belirtirken, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkan Yardımcısı Mahir Top, The Bodrum Cup’ın ahşabın, denizin ve kuşakların birlikte yazdığı 38 yıllık bir hikaye olduğunu vurguladı.

Ağanlar Shipyard & Marina CEO’su ve Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ağan da The Bodrum Cup’ın Bodrum’un köklü denizcilik kültürünü, ustalığını ve geleneklerini yaşatan çok değerli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin ilk yelkenli okul gemisi Bodrum Gemisi’nin Ağanlar Tersanesi’nde devam eden kapsamlı bakım ve yenileme sürecinde, projenin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü Bodrum Gemisi’nin yeniden denizlerle buluşması, yalnızca bir geminin yenilenmesi değil, Bodrum’un denizcilik hafızasının geleceğe taşınması anlamına geliyor” diye konuştu.

Organizasyona 8 yıldır ana sponsor olarak destek verdiklerini hatırlatan OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Lideri Gül Altan Yeltik, “The Bodrum Cup, 38 yıllık köklü geçmişiyle denizcilik kültürümüzü yaşatırken Bodrum’un eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası arenaya taşıyor. Biz de OPET olarak sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odağındaki yaklaşımımızla bu değerlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Sekiz yıldır devam eden yol arkadaşlığımızın her geçen yıl güçlenmesi, spora ve ülkemizin geleceğine duyduğumuz inancın da bir yansıması” dedi.

50’nin üzerinde kuruluş destekliyor

Ana sponsorun OPET olduğu The Bodrum Cup’a platin sponsor olarak Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotels İstanbul, Ruins Luxury Resort, SumOne ve Yalıkavak Marina; silver sponsor olarak Arvento, Bakar Sigorta Aracılık Hizmetleri, Blueway, Era Outdoor ve Eskiceshme Otel katkı sunuyor.

Bodrum Gemisi 25. Yıl Yenileme Projesi’ne İMEAK Deniz Ticaret Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Ağanlar, Anadolu Sigorta, International, Victron Energy, Aqua Yachting, EMA Endüstri, Duratek, Alphamare, Marina Deniz Araçları, Velenamast, Erkab Kablo, IBC Yachting, Artı, Admiral Marine Equipment, AK-YA Denizcilik ve Su Ürünleri, Data, Tekno Marin, Levent Yılankaya Denizcilik ve Arıtma Sistemleri, Gemtac, Yılmaz Metal, Düzgit ve İnter Orman Ürünleri destek veriyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ, Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye AŞ, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma, Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum Denizciler Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Era Bodrum Sailing Club, TYBA Yachting ve Türkiye Yelken Federasyonu organizasyona resmî destekçi olarak katkı sunuyor.