Tibet Makina AS9100 onayı aldı

İZMİR / EKONOMİ

Savunma, havacılık ve enerji sektörlerine yönelik kritik dişli ve rulman üretimi gerçekleştiren Tibet Makina, kalite yönetim süreçlerini uluslararası standartlara taşıyarak AS9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Yaklaşık 25 yıldır savunma sanayisine üretim yapan şirket, bu belgeyle kalite, ürün güvenliği ve izlenebilirlik alanındaki yetkinliğini tescillerken, Türk savunma sanayisinin küresel rekabet gücüne daha güçlü katkı sunmayı hedefliyor.

Tibet Makina Genel Müdürü Tibet Arbak, belgelendirmenin şirketin uzun yıllara dayanan üretim kültürünün ve kalite odaklı yaklaşımının sonucu olduğunu belirterek, “AS9100 Belgemiz, Türk savunma sanayisinin tüm dünyanın dikkatini çeken başarı hikâyesine daha yüksek seviyede katkı sunacağımızın göstergesi olacak. Tamamı Türk mühendis ve emekçilerinden oluşan yetkin insan kaynağımızın, üretim kabiliyetimizin, süreç disiplinimizin ve sürekli gelişim stratejimizin uluslararası kalite standartlarıyla uyumunu da kanıtlamış bulunuyoruz” dedi.

AS9100 kalite belgesine aylar süren, yoğun ve yorucu denetim süreçlerinin sonucunda hak kazandıklarını dile getiren Arbak, “Süreçlerimizi yeniden değerlendirerek risk yönetimi, ürün güvenliği, tedarik zinciri, dokümantasyon ve çalışan yetkinliği gibi alanlarda sistemimizi daha da güçlendirdik. Elde ettiğimiz başarı, müşterilerimize sunduğumuz güvenin uluslararası bir kalite standardıyla tescillenmesi anlamına geliyor. Emek veren her seviyedeki çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk savunma ve havacılık sektörünün bu yılın ilk yedi ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artırarak 5,8 milyar dolara çıkardığını, son 12 aylık ihracatın 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldiğini kaydeden Arbak, sektörün kilogram başına ihracat değerinin 65 dolar seviyesinde olduğunu, Tibet Makina’da ise bu değerin 100 dolar seviyesinde olduğunu sözlerine ekledi.