Tibet Makina kilogram başına ihracatta 100 doları yakaladı

EKONOMİ / İZMİR

Enerji, savunma ve havacılık başta olmak üzere pek çok sektöre özel alüminyum döner tabla dişlileri ve rulmanları üreten Tibet Makina, dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç ettiği ürünlerinde kilogram başı birim değerini 100 ABD dolarına yükseltirken, bu seviye ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 65 katı yüksek katma değere ulaştı.

Tibet Makina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tibet Arbak, Türkiye’nin 2025 yılında 273,4 milyar dolara ulaşan ihracatında, kilogram başı ihracat değerinin 1,5 dolar seviyesinde olduğunu belirterek; “Türkiye ihracatının %95’i sanayi ürünlerinden oluşmasına rağmen, üretilen katma değer rakibimiz olan ülkelerin çok gerisinde. İhracata dayalı büyüme modelinde kararlıysak, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payını bugünkü %3,1 seviyesinden en az % 10 seviyesine taşımamız gerekiyor. Döviz kurlarının olması gerekenden çok daha düşük seviyede olması nedeniyle ihracatımız ve ihracatçı firmalarımız büyük yara alıyor. Son 12 aylık ihracatımızın 278 milyar dolara ulaşması, bu kaybın en önemli göstergesi” dedi.

Tibet Makina’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2025 yılında Tasarım Merkezi onayı almasının ardından üretilen katma değerde dikkat çekici bir artış yakaladıklarını söyleyen Arbak, “Katma değerli üretim ancak katma değeri yüksek iş gücü ile yapılabilir. Rakiplerimize göre mukayeseli üstünlüğümüz, kendi mühendislik birikimimiz ve tasarım kabiliyetimiz ile katma değeri yüksek ürünleri üreterek bunların ihracatından geçiyor. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini proaktif şekilde karşılayan, üretim esnekliğine sahip organizasyonumuz ile kilogram başı ihracatta 100 dolar seviyesine ulaştık. Türk ekonomisinin yapısal sorunu olan yüksek enflasyon ve yüksek işletme maliyetleri sorunlarının çözülmesi durumunda, ülke katma değer ortalamasının çok daha yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

NATO üyesi ülkelerin temel savunma harcamalarını, Gayrısafi Yurtiçi Hasılalarının %3,5’ine yükseltme taahhüdünde bulunduklarını anımsatan Arbak, %2,3 seviyesini yakalayan Türkiye’de büyüklüğü 100 milyar dolara ulaşan bin 400 adetlik proje stoğunun olduğunu sözlerine ekledi.