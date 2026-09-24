Tibet Makina savunma sanayisinde iki önemli başarı elde etti

İZMİR / EKONOMİ

Savunma sanayisine yönelik üretim kabiliyetlerini geliştiren Tibet Makina, yetkinlik ve üretim süreçlerini güçlendiren iki önemli başarıya imza attı. Şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın EYDEP değerlendirmesinden B Sertifikası alırken, bünyesindeki Kaplama Tesisi de ROKETSAN’ın değerlendirmesi sonucunda uygunluk belgesi almaya hak kazandı.

Şirketin iki önemli başarısını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tibet Arbak, 56 yıldır kesintisiz süren üretim kültürüne sahip Tibet Makina’nın, Türk savunma sanayisi ekosisteminin en önemli unsurlarından biri haline geldiğine dikkat çekti.

Savunma sanayisinde sürdürülebilir tedarikçi olmanın yalnızca yüksek hassasiyette parça üretmekle sınırlı olmayacağını; kalite, izlenebilirlik, proses yönetimi ve kurumsal yetkinliğin de aynı derecede önem taşıdığını kaydeden Arbak, “EYDEP kapsamında sertifika almaya hak kazanmamız, kurumsal ve endüstriyel yetkinliklerimizi geliştirme yönündeki çalışmalarımızın önemli bir sonucu oldu” dedi.

EYDEP’in Yetenek Envanteri sistemiyle bağlantılı çalıştığını, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın hangi firmanın hangi ürünü veya teknolojiyi üretebileceğine ilişkin kapsamlı bir sanayi envanteri oluşturduğu bilgisini veren Arbak, “56 yıllık üretim kültürümüzü, savunma ve havacılık sektörlerinin gereksinim duyduğu yüksek kalite standartlarıyla buluşturuyoruz. Üretimde sahip olduğumuz hassasiyet kadar, süreçlerimizin ölçülebilir, izlenebilir ve sürdürülebilir olması da bizim için büyük önem taşıyor. Hassas işleme, kalite, izlenebilirlik, üretim kabiliyetimiz ve kurumsal süreçlerimizin güçlülüğünün EYDEP kapsamında desteklenmesinin, Türk savunma sanayisindeki konumumuzu bir üst lige taşıyan önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz. EYDEP ile birlikte elde ettiğimiz bir diğer önemli başarımız, Kaplama Tesisi’mizin savunma sanayii ana yüklenicileri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk belgesi almaya hak kazanması oldu” diye konuştu.