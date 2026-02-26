Tibet Makina, savunma ve havacılıkta stratejik büyümeye odaklandı

İZMİR / EKONOMİ

Türk savunma sanayisi için geliştirdiği yüksek katma değerli çözümlerle dikkat çeken Tibet Makina, taret rulman ve döner tabla dişlilerinde dünyada kendi lisans ve patentine sahip az sayıdaki firmadan biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Tibet Arbak, şirketin 20 yılı aşkın süredir savunma sanayisine üretim yaptığını belirterek, “Altay tankı ve Fırtına obüsleri gibi döner ekipman kullanan tüm silah sistemleri için özel alüminyum döner tabla dişlileri üretiyoruz” dedi.

Savunma ekosisteminin güçlü bir parçası olduklarını vurgulayan Arbak, Roketsan, Havelsan, FNSS ve BMC gibi firmaların onaylı tedarikçisi olduklarını, Aselsan’ın ise stratejik partnerleri arasında yer aldığını ifade etti. Küresel rekabette hız ve kaliteyi birlikte sunabilen firmaların öne çıktığını belirten Arbak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Tasarım Merkezi ile konfigürasyon yönetimi ve seri üretim kabiliyetlerini güçlendirdiklerini söyledi.

Döner ekipman kullanan her sektöre üretim

Bilgi, sermaye ve teknoloji yoğun üretim altyapılarıyla yalnızca savunma değil, rüzgâr enerjisi başta olmak üzere farklı sektörlere de üretim gerçekleştirdiklerini kaydeden Arbak, rüzgâr santralleri için döner tabla dişlisi ve rulman üretimi yapabilen Türkiye’deki tek firma olduklarını dile getirdi. TÜBİTAK, KOSGEB ve İzmir Kalkınma Ajansı destekleriyle çok sayıda Ar-Ge projesine imza attıklarını belirten Arbak, “Döner ekipman barındıran ürünleri üreten ya da kullanan her sektör için uluslararası kalite standartlarında üretim yapabilecek seviyeye ulaştık. Hedefimiz bu yetkinliği her yıl daha ileri taşımak” diye konuştu.

“İzmir savunma sanayisinde kümelenmeli”

Savunma sanayisinin son beş yılda ihracatta en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Tibet Arbak, sektörün toplam ihracattan aldığı payın yüzde 1,4’ten yüzde 4,2’ye yükseldiğini ifade etti. İzmir’in rüzgâr enerjisindeki kümelenme başarısını savunma sanayisine de taşıyabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Arbak, güçlü üretim altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile kentin yeni bir savunma kümelenme merkezi olabileceğini söyledi. Tibet Makina olarak Türkiye’deki savunma kümelenmelerinin aktif bir parçası olduklarını belirten Arbak, İzmir’de oluşacak yeni bir savunma ekosisteminde yer almaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.