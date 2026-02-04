Tibet Makina, Tasarım Merkezi statüsü ile savunma sanayisine odaklandı

EKONOMİ / İZMİR

Yenilenebilir enerji, savunma ve havacılık başta olmak üzere pek çok sektöre özel alüminyum döner tabla dişlileri ve rulmanları üreten Tibet Makina bünyesinde kurulan Tasarım Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay aldı.

Şirketin Menemen Emiralem’deki yerleşkesinde hizmet veren Tasarım Merkezi’nde tam zamanlı 11 Mühendis 3 Destek Teknikeri görev yaparken, savunma sanayisine odaklanan tüm projeler bu merkez çatısı altında birleştirildi.

Tasarım Merkezi onayı hakkında değerlendirmelerde bulunan Tibet Makina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tibet Arbak, savunma sanayisinde öncü ve yenilikçi projeler ve yüksek mühendislik içeren Ar-Ge çalışmaları ile sektöre verdikleri katkıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Büyük önem verdikleri Üniversite - Sanayi işbirliği çerçevesinde 2025 yılında biri Hong Kong’da olmak üzere uluslararası seçkin kongrelerde dört bildiri yayınladıkları bilgisini veren Arbak, Q1 ve Q2 seviye dergiler için makale hazırlıklarına devam ettiklerini vurguladı.

Tibet Makine’nın alüminyum döner tabla dişlisi üretiminde dünyada sadece birkaç firmada bulunan özel bir know how uyguladığına işaret eden Arbak, Bakanlık kabulü alan Tasarım Merkezi ile ilgili, “Şirketimizin savunma ve havacılık sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlere yaptığı özel üretim projeleri Tasarım Merkezi’mizin çatısı altında topladık. Böylece süreç yönetimi, maliyet dağılımı ve proje yapılarını standardize ederken, dijital izlenebilirlik seviyemizi en üst seviyeye çıkardık. Tasarım Merkezi statümüz, proje bazlı Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerimizi daha etkin bir şekilde hayata geçirmemize olanak tanıyor. 56 yılı geride bırakan bir şirket olarak bugüne kadar TÜBİTAK, KOSGEB ve İzmir Kalkınma Ajansı gibi Türkiye'nin önde gelen destekleyici kurumlarıyla iş birliği içinde pek çok başarılı Ar-Ge projesine imza attık. Bu projeler, sektörümüzdeki öncü konumumuzu güçlendirdi. Tasarım Merkezi statümüz ile bu konumumuzu bir üst lige taşımaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Sektörün ihracattaki katma değeri, ülke ortalamasının 40 katından fazla”

İzmir’in mevcut sanayi altyapısı ile savunma sanayisinde daha güçlü bir konuma ulaşması ve küresel ölçekte bir üretim merkezi olması gerektiğinin altını çizen Arbak, sektörün ihracatında üretilen ortalama katma değerin ülke ortalamasının 40 katından fazla olduğunu anımsattı.

Son beş yılda ihracatını en fazla artıran sektörün savunma ve havacılık olduğu sözlerine ekleyen Arbak, 2021 yılında ihracattan yüzde 1,4 pay alan savunma sanayisinin, 2025 yılında bu payı yüzde 4,2’ye yükselterek yüzde 213 oranında ihracat artışı kaydettiğini belirtti.

İzmir ve Ege Bölgesi’nin yetişmiş işgücü, imalat sanayisi altyapısı ve lojistik olanakları ile bu ihracat pastasından daha fazla pay alması gerektiğine dikkat çeken Arbak, “Türkiye’nin ihracatında yüksek katma değerli ürünlerin payı yüzde 5’i dahi bulmuyor. Üretimde yaşadığımız maliyetler, ihracatçı şirketlerimizi rekabetçi olmaktan hızla uzaklaştırıyor. Bu noktada mukayeseli üstünlüğümüz, mühendislik birikimimiz ile katma değeri yüksek ürün ihracatından geçiyor. Savunma sanayimiz bu denklemde çok özgün bir yere sahip ve tüm dünyanın dikkatini çeken bir başarı öyküsü yazıyor. Tibet Makina Tasarım Merkezi’miz de bu vizyona sahip çıkıyor. Sadece üretimde değil, akademik katkı süreçlerinin de paydaşı olmaya özel bir önem atfediyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.