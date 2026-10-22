Tibet Makina, üretim ve mühendislik gücüyle 56 yıldır metal sektörüne hizmet veriyor

İZMİR / EKONOMİ

Pek çok sektör için özel alüminyum, hibrit, çelik dişliler ve rulmanlar üreten Tibet Makina; 56 yıldır aralıksız süren üretim ve mühendislik gücüyle metal sektörüne hizmet veriyor.

Demir-çelik, döküm ve demirdışı metaller sanayisinin ekipman ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunan Tibet Makina, üretim süreçlerinin sürekliliği için yaşamsal önem taşıyan dişli ve rulman üretimlerini uluslararası kabul gören kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştiriyor.

17. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalürji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nda (ANKIROS) mevcut ve potansiyel müşterileri ile buluşan Tibet Makina’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tibet Arbak, fuarın kapsamına giren sektörlere yönelik yapılan üretimler hakkında bilgi verdi.

Yenilenebilir enerji, savunma ve havacılık gibi yüksek teknik standartlar gerektiren sektörlere yönelik üretim birikimlerinin, farklı sektörlerin ihtiyaçlarını değerlendirmelerinde önemli bir temel oluşturduğunu kaydeden Arbak, “Ölçekten bağımsız olarak döner ekipmanı olan her türlü makinaya üretim yapabilen esneklikte bir firmayız. Bu işlevleri üstlenen bileşenlerin çalışma koşullarına uygun tasarlanması ise ekipman performansının temel unsurları arasında yer alıyor. Yüklerin kontrollü biçimde taşınması, ekipmanların doğru açıyla yönlendirilmesi ve hareketin hassas biçimde yönetilmesi, üretim zincirinin her aşamasında önem taşıyor. 56 yıldır üretmekten hiç vazgeçmeden edindiğimiz birikimi, metal sektörünün hassas hareket, kontrollü dönüş ve güvenilir çalışma beklentileriyle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Tibet Makina’nın alüminyum döner tabla dişlisi üretiminde dünyada sadece birkaç firmada bulunan özel bir know-how uyguladığına işaret eden Arbak, yaklaşımlarının, ekipman üreticilerinin kendi sistemlerine uygun bileşenlere ulaşmasını ve projelerini teknik gereksinimleri doğrultusunda şekillendirmesini desteklediğini kaydetti.

“Yerli üretim ve yerli mühendislik çözümleriyle hizmet sunuyoruz”

ANKIROS Fuarı’nın bir araya getirdiği kritik sektörlerde faaliyet gösteren üreticiler açısından doğru makina ve parça seçiminin sistemlerin toplam performansını pozitif ya da negatif yönde etkilediğine dikkat çeken Tibet Arbak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Tibet Makina olarak uygulamaya uygun dişli ve rulman çözümlerimiz ile tasarım bütünlüğünün sağlanmasına, montaj uyumuna ve bakım süreçlerinin planlanmasına da önemli katkılar sunuyoruz. Üretici firmalarla teknik ihtiyaçlar üzerinden geliştirdiğimiz çözüm ortaklığıyla, mühendislik ve imalat süreçlerini birbirini tamamlayan bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Farklı sektörlerde edindiğimiz deneyimi, metal sanayimizin ihtiyaçlarına taşıyarak yerli mühendislik ve üretim kabiliyetinin sanayide daha fazla değer yaratması için çalışıyoruz.”

Yüksek hassasiyetli ürünlerde birçok sektörün onaylı tedarikçisi

100 mm ilâ 4500 mm çap aralığında yüksek hassasiyetli ürünleriyle birçok sektörün onaylı tedarikçisi olan Tibet Makina, İzmir’in Menemen ilçesindeki tesislerinde gerçekleştirdiği üretimin yaklaşık yarısını ihraç ediyor. Şirket; Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) başta olmak üzere iş dünyasının pek çok sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak temsil ediliyor.

Enerji ve savunmada dünya devlerinin stratejik partneri

Tibet Makina, savunma sanayinde ürettiği taret rulman ve dişlilerinde dünyada kendi know-how’u ile üretim yapan az sayıdaki firmadan biri olurken, kısa adı SAHA olan Savunma ve Havacılık Kümesi içerisinde birçok savunma sanayi şirketinin stratejik ortakları arasında yer alıyor. Rüzgâr enerjisi santrallerinin en kritik ekipmanlarından olan döner tabla dişlileri ve rulmanlarını üreten Tibet Makina, bu alanda dünyanın önde gelen santral üreticilerinin tedarikçilerinden biri. Üretiminin yaklaşık yarısını 7 ülkeye ihraç eden Tibet Makina, 1998 yılından bugüne Menemen-Emiralem’deki tesislerinde faaliyetini sürdürüyor.