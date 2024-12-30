Ticaret Bakanı Bolat: Kocaeli, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Ticaret Bakanlığı, Gebze Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Gebze Ticaret Odası iş birliğiyle, iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren "Gebze İş Dünyası İstişare Toplantısı" gerçekleşti. Toplantıya; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın yanı sıra Kocaeli protokolü ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. MÜSİAD Gebze Başkanı Abdulkadir Anık, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlama amacını vurgulayarak, “İş insanları olarak ülkemizi ekonomik olarak daha güçlü kılmanın çabası içerisindeyiz” dedi. Anık, MÜSİAD'ın hem yurt içi hem de yurt dışı şubeleriyle Anadolu'nun gücünün dünya çapında yayarak yerel kalkınmayı güçlendirme hedefiyle yola çıktığını belirtti. Anık, Türkiye'nin ihracatının dünya çapında artmaya devam ettiğini, yaklaşık 200’e yakın ülkelerde ihracat bayrağını dalgalandırdığını belirtti. Anık, “İstihdamda sağlanan büyüme, ekonomik büyüme, ihracattaki artış, ithalattaki azalma, dış ticaret açığının azalması, Merkez Bankası rezervlerinin en yüksek seviyelere ulaşması ve yurt dışı yatırımlarının ülkeye gelmesi gibi birçok parametrede politikalarıyla yön veren emek sahiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kocaeli, Türkiye’nin ekonomik merkezlerinden biri

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Bölgemizde bulunan 10 adet organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bin 400’ün üzerinde firmada yaklaşık 125 bin kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca ileri teknoloji yatırımlarını çeken bir cazibe merkezidir. Ekonomisi sadece kendi sınırlarıyla değil, tüm ülke ekonomisiyle de doğrudan ilişkili ve katkı sağlayan bir yapıya sahiptir” dedi. Kocaeli ilinin 2023 yılı itibarıyla ödediği vergi miktarının 485 milyar 300 milyon TL’yi bulduğuna dikkat çeken Aslantaş, bu rakamın, Türkiye’nin 69 ilinin toplam vergi gelirinden daha fazla olduğunu belirtti. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nın yer aldığı Kocaeli'nin Batı Yakasının, sanayici, tacir ve tüccar için sunduğu avantajlı koşullar ile ülke iktisadi hayatına yön verdiğine vurgu yapan Aslantaş, bu bölgenin sanayi, ticaret ve lojistik avantajlarıyla Türkiye’nin önde gelen ekonomik merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Gebze Ticaret Odası olarak 6 bin 500’ü sanayici olmak üzere toplamda 26 bini aşkın üyeleriyle bölgedeki üretim ekosistemine katkı sağladıklarını ifade eden Aslantaş, sürdürülebilir kalkınma, üretim, isithdam, yeşil ekonomi ve ihracat alanlarında da önemli hedeflere odaklandıklarını belirtti. Aslantaş, “Her zaman daha fazla üretmeyi, katma değer yaratmayı, istihdam sağlamayı ve ülkemizi ekonomik olarak daha güçlü kılmayı amaçlıyoruz” dedi.

"Kocaeli, Türkiye'nin ekonomik başarısında önemli bir rol oynuyor"

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kocaeli'ye 22 yıllık iktidarları boyunca 305 milyar liralık hizmet ve eser kazandırdıklarını belirterek, kentin, üretimi, istihdamı ve ihracatıyla bunu hak ettiğini söyledi. Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki güçlü rolünü vurgulayan Bakan Bolat, Kocaeli'de bulunan 36 limanın, Türkiye'yi ithalat ve ihracatta dünyaya açılan önemli altyapılar olduğunu belirterek, bu limanların Türkiye'nin dış ticaretine büyük katkı sağladığını ifade etti. Kocaeli'nin ekonomik gücü, şehri sadece sanayi ve ulaşımda değil, aynı zamanda tarımda da önemli bir üretim merkezi haline getirdi. Kocaeli'nin ihracatının büyük bir sıçrama gösterdiğini belirten Bolat, "Kocaeli'nin ihracatı 30 milyara dolar, ithalatı ise 40 milyar dolar ve ithalatın içerisindeki önemli noktalar ham petrol, türevleri ve kimyevi ürünlerdir” dedi. Bakan Bolat, Türkiye'nin toplam dış ticaretinin 605 milyar dolar olduğunu, bunun 70 milyar dolarının Kocaeli'ne ait olduğunu söyledi. Bolat, "Bu oran, Kocaeli'nin dış ticaretinden elde edilen ödemenin yüzde 8,5 olduğunu gösteriyor" dedi. Bolat, ayrıca Kocaeli’nin İSO 500 listesine giren 80 sanayi firmasına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bu yıl Kocaeli'nin 11 ayda ihracatının artış oranının yüzde 7.5 buçuk olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, " Kocaeli'de 43 bin 375 esnaf, 51 esnaf odası, 157 kooperatif bulunuyor. Gebze'de de 8 esnaf odasına kayıtlı yaklaşık 9 bin 600 esnaf ve sanatkar yer alıyor. Kocaeli'de 3 bin 287 esnafın, esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla bu yılın 11 ayında yüzde 50 faiz sübvansiyonlu 1 milyar 700 milyon lira kredi kullandı, Gebze'de ise 370 esnafın 200 milyon lira kredi aldı. Genel ihracatımızın artış oranı yüzde 2 ile 2,5 arasında, Kocaeli ihracatta gaza basmış. Kocaeli'nin ithalatında yüzde 11'lik azalış var. Kocaeli'nin ihracatının ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 71 iken bu yıl ilk 11 ayda yüzde 81'e yükselmiş. İhracata baktığımızda bu yıl ilk 11 ay 335 milyon lira hibe destek almış, firmalarımız" diye konuştu. Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Samsun'dan başlayıp Adana, Mersin’e inen dikey bir aksda sanayi bölgeleri projeleri hazırlığı içerisinde olduğunu ve bununda Türkiye'nin üretimini çok daha büyük katkılar ve sağlayacağını söyledi.

Türkiye ekonomisi, daha güçlü daha istikrarlı

Bakan Bolat, Merkez Bankasının geçtiğimiz hafta politika faiz oranını 2,5 puan düşürdüğünü, bununla enflasyon düştükçe gerekli aksiyonları alacağının mesajını verdiğini dile getirdi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığının Eximbank'ın sermayesini son 1,5 yılda 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükseltildiğine dikkati çeken Bolat, finansmana erişim diye bir sorun kalmadığını ifade etti. Ticaret Bakanı, son yıllarda yaşanan zorluklara rağmen Türkiye ekonomisini daha güçlü ve istikrarlı hale getirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti. 2025 yılına kadar sürdürülebilir projelerin artacağına ve ekonomik canlanmanın görüleceğine vurgu yaptı. Bakan Bolat, konuşmasının sonunda, "Türkiye ekonomisini daha güçlü, istikrarlı yapmak için hep birlikte uğraşıyoruz" diyerek, gelecekte beklenen iyileşmelerin özellikle emekliler, esnaf, çiftçiler ve KOBİ'ler için yeni fırsatlar sunacağını öngördü.