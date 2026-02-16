Ticaret Bakanı Ömer Bolat: “1,6 trilyon dolarlık ekonomiye doğru yükseleceğiz”

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen “İhracatın Liderleri Ödül Töreni”, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı “İlk 1000 İhracatçı” listesinde yer alan 63 Gebze Ticaret Odası üyesi firma, törende ödüllerine kavuştu. Türkiye ekonomisine sağladıkları katkı ve ihracattaki başarılarıyla öne çıkan firmalar, gecede plaketle onurlandırıldı.

“Kocaeli, vergi gelirlerinde 1 trilyon hazinenin kasasına teslim etti”

Kocaeli'nin toplam 35 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin mal ihracatının yüzde 12,5’ini oluşturduğunu ifade eden Ticaret Bakanı ÖmerBolat, “Kocaeli, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci ihracat yıldızı olan ilimizdir.Geçen yıl 273,5 milyar dolar mal ihracatımızla Türkiye'de yüzde 4,4'lük bir artış sağladık ve net 11,7 milyar dolar ihracatımız arttı. Mal ihracatında 33 ilimiz 1 milyar dolar barajını aştı. 46 ilimiz ihracatlarında geçen yıl artış gösterdi. Geçen yıl yaklaşık 10 trilyonluk vergi gelirlerinde Kocaeli 1 trilyonu hazinenin, maliyenin kasasına teslim etti” şeklinde konuştu.

“Avrupa'nın 4’üncü büyük ekonomisi konumuna geleceğiz”

Mal ve hizmet ihracatını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Bolat, “15 gün sonra 2025 yılı gayrisafi milli hasıla rakamlarını TÜİK açıklayacak. 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye doğru yükseleceğiz. Dünya ekonomi liginde 17’nci sıradan 16’ncı sıraya yükselmiş olacağız. Avrupa'nın 4’üncü büyük ekonomisi konumuna geleceğiz” dedi.

Küresel ölçekte ticaret savaşlarının kızıştığına dikkat çeken Bolat, “Ticarette korumacılık rüzgarları artıyor. Gümrük vergileri hızla artırılarak ticaret savaşlarının önemli enstrümanları haline getiriliyor. Bu minvalde biz hep ticaret ortaklarımızla daha güçlü ittifaklar kurmaya gayret ediyoruz. Birçok sektörde dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız, bazılarında ilk 5 ülkesi arasındayız. Otomotivde 13'üncüyüz, tekstil-giyimde 7'nciyiz, Avrupa'da 3’üncüyüz. Müteahhitlikte dünyada 2’nciyiz. Turizmde dünyada 4’üncüyüz, turizm gelirinde 7’nciyiz. Savunma sanayinde dünyada 10’uncuyuz. Bundan 20 sene önce 250 milyon dolar savunma sanayi ihraç eden bir ülkeden, bugün 10 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatına ulaştık” ifadelerini kullandı.

“Altın ithalatını hariç tuttuğumuzda cari açığımız bulunmuyor”

Mal ve hizmet verilerine değinen Bolat, “Milli gelirimizin içinde mal ve hizmet ihracatımızın payı yüzde 25 Hizmet ihracatımız 122 milyar dolar olarak açıklandı. Cari işlemlerimizde 25 milyar dolar bir açığımız gerçekleşti bu da tam tamına altın ithalatımızın rakamıdır. Altın bir ticaret aracı ürünü değildir, finansal ve yatırım aracıdır. Altın ithalatını hariç tuttuğumuzda cari açığımız bulunmuyor.Üretmeye, büyümeye devam ediyoruz. Yüzde 3,7 ilk 9 ayın büyüme oranıydı. Son 23 yılın yıllık büyüme oranı yıllık bazda yüzde 5,4 oldu. İstihdamı artırmaya devam ediyoruz. 20 milyonluk bir rakamdan 33 milyona yakın istihdam sayısına ulaştık” diye konuştu.

“63 üyemiztoplamda 10 milyar 497 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi”

Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın kamu-özel iş birliğiyle sürdürülebileceğini belirten Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş “İhracatın liderleri olan 63 üyemiz, toplamda 10 milyar 497 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek hem bölgemizin hem de ülkemizin ekonomik gücüne çok kıymetli bir katkı sundu. Bu başarının arkasında ihracatı merkeze alan güçlü politikalar ile uygulanan destek mekanizmalarının ve kararlı vizyonun önemli bir payı bulunmaktadır. İhracatçılarımız, bu vizyon sayesinde küresel pazarlarda daha rekabetçi, daha dirençli ve daha güçlü bir konuma ulaşmaktadır” dedi.