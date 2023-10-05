Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: “Piyasa bozucu işlemlere geçit vermeyeceğiz”

EKONOMİ (BURSA)

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, BTSO Hizmet Binası’nda düzenlenen “Bursa İş Dünyası Buluşması”na katıldı. Toplantıya Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, OVP’nin bir numaralı hedefinin enflasyonla mücadele olduğuna dikkati çekerek 2025’te istikrarlı bir seviyeye, 2026 yılında da tek haneli enflasyon rakamına ulaşılacağını söyledi.

Bolat, “Piyasa ekonomisine, özel sektörle kalkınmaya inanan bir hükümet olarak stokçuluk, vurgunculuk yöntemleriyle ya da piyasa bozucu işlemlere tevessül ederek yapılan uygulamalara da göz açtırmayacağız. Otomotivde bunu yaptık. Olması gereken bu. Herkes kazansın. Ama adil, rekabetçi ve üreticinin de, tüketicinin de zarar görmeyeceği şartlar oluşturmak bizim görevimiz” dedi. Bakanlık olarak bu ay bin 500 yeni memur alımı yapacaklarını hatırlatan Ömer Bolat, Türkiye genelinde denetim yapan kadroların sayısını artırarak piyasa denetimlerini sıkılaştıracaklarını, piyasalar normale dönene kadar da bu uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan Bolat’tan iş dünyasına işbirliği daveti

Bursa’nın dış ticaret fazlası veren bir şehir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömer Bolat, “Bursa, ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir yanında iftiharla dalgalandırıyor. Otomotiv, tekstil ve makine sektörü yine üst seviyede. Tarım ve turizmdeki potansiyeli ve başarıları ortada. Bursa’da ayrıca Ticaret Bakanlığımıza bağlı serbest bölgemiz bulunuyor. Burada 34’ü yabancı olmak üzere 87 firmamız faaliyet gösteriyor. Toplam ihracat 1 milyar doların üzerinde. 12 binden fazla istihdam var. Bakanlık olarak Bursa’da ihracatçılarımıza önemli destekler sağlıyoruz. Bursa’da 2022 yılında 272 milyon lira, bu yılın ilk 9 ayında ise 478 milyon lira destek sağlamış durumdayız. Bakanlık olarak önümüzdeki yıl ihracat desteklerini yüzde 100’ün üzerinde artıracağız. Firmalarımızın finansmana erişimi için de önemli adımlar atıyoruz. İş dünyamızı Bakanlığımızla yakın işbirliğine davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa’nın sanayisinin yanında lojistikte öne çıkan bir merkez olduğunu kaydeden Bakan Bolat, “Deniz, kara ve demiryolu ağları ile Bursa transit ticaret merkezi görevini görüyor. Hükümetimizin Bursa’ya yapmış olduğu büyük yatırımlar var. Bu yatırımlarla Bursa, Türkiye’nin en gelişmiş 4 şehrinden biri haline geldi. Ülkemizin yarısını Bursa’nın ölçeğine taşıyabilseydik bugün ülke olarak 2 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe, 25 bin dolar kişi başı milli gelire ulaşabilirdik. Ancak doğru yoldayız. Kaybedilen yılları geri almaya, ülkemizi daha hızlı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Son 21 yıllık dönemde ortalama yüzde 5,4’lük büyüme rakamına ulaştık. Bu yıl sonunda inşallah gayri safi milli hasılada 1 trilyon doları aşacağız” dedi.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da “Bursa, serbest ticaret bölgemizin 1 milyar doları aşan dış satımı ile birlikte, yılın ilk 9 ayında 13 milyar dolarlık ihracata ulaşarak ülkemizin kalkınma hedeflerine liderlik etmeye devam ediyor. ‘Kendine İnan Ülkene Güven’ mottosuyla çalışarak, her türlü takdiri fazlasıyla hak eden tüm sanayici ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yüksek enflasyon firmaların öz kaynaklarını eritti”

Yatırım süreçleri, üretim teknolojileri ve ticaret ortamının hızla değiştiğini söyleyen Başkan Burkay, “Ezberlerin bozulduğu bir dönemde devletimizin rehberliği ve desteklerin sürdürülmesi büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki üç yılın yol haritasını belirlemek üzere açıklanan Orta Vadeli Program, küresel belirsizliklere karşın güçlü bir içerikle oluşturulmuş ve öngörülebilirliği artırmıştır. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla uygulanmasıyla birlikte, iş dünyamızın üretim ve yatırım ihtiyaçlarının gözetilmesi de Orta Vadeli Programın başarıyla uygulanmasında belirleyici olacaktır. Buna karşın yüksek enflasyon ortamı, yatırım iştahını azaltırken, firmalarımızın öz kaynaklarını maalesef eritti. Faiz politikasındaki değişikliklerin ardından, işletmelerimizin finansmana erişimi zorlaştı, kaynak girişine duyduğumuz ihtiyaç arttı. Devletimizin sunduğu asgari ücret desteğinin yeni yıldan itibaren en az 1.000 TL olarak devam etmesi ve gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi, gerek işletmelerimiz gerekse de çalışanlarımız için oldukça önemli bir adım olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

‘Organize Ticaret Bölgesi’ önerisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ticaret ve Sanayi Odalarını yetkilendirmesiyle hayata geçirilen Organize Sanayi Bölgeleri gibi başarılı örneklerin ticari alanda da kurgulanması önerisinde bulunan Başkan Burkay, konuşmasına şöyle devam etti: “Dünyada özellikle pandemi sonrası oluşan yeni ekonomik konjonktür, ülkemiz için önemli fırsatlar barındırıyor. Son dönemde artan kira maliyetleri, büyümek ve yatırım yapmak isteyen firmalarımızın ve özellikle KOBİ’lerimizin önündeki en önemli engellerden biridir. Bu sorunu aştığımız takdirde KOBİ’lerimizin ticari hayatlarını kolaylaştıracak ve global fırsatları yakalamalarına imkan sağlamış olacağız. Bu kapsamda İmalatçı KOBİ’lerimiz için KOBİ OSB projemizi hazırladık. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığımızın himayelerinde yetkilendirilecek Odalar tarafından, uygun hazine arazileri de kullanılarak düşük maliyetle kurulacak “Organize Ticaret Bölgeleri”nin de hizmet-ticaret sektöründeki firmalarımızın nitelikli büyümesine ve kalkınma hedeflerimize güç katacağına inanıyoruz. Diğer taraftan özellikle komşu ülkeler ile yapılan ve bavul ticareti olarak adlandırılan kayıt dışı ticaretin, kurulacak yeni Serbest Ticaret Bölgesi ile kurumsal ve yasal kimlik kazanması da önemli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Gerekli yasal düzenlemenin tamamlanmasıyla birlikte hayata geçecek olan Serbest Ticaret Bölgeleri, modern lojistik altyapısı ve KDV muafiyetiyle de ticarette önemli bir cazibe merkezi kimliği taşıyacaktır. ABD, Almanya ve Çin gibi gelişmiş ekonomilerde önemli fonksiyona sahip olan serbest ticaret bölgelerinin Bursa’da da oluşturulması konusunda Bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından Bursa iş dünyası temsilcileri sektörlerinde yaşamış oldukları sorunları ve çözüm önerilerini Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Bakanlık yetkilileri ile paylaştı.