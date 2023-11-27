Ticaret Borsası, Bursa’nın lezzetlerini dijitale taşıdı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), hayata geçirdiği Bursa TB Akademi kapsamında kent kültür ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak projelere devam ediyor. Bursa TB, son olarak Bursa’nın gastronomi turizminde öne çıkması, Bursa lezzetlerinin tanıtımının geniş çevrelere ulaştırılması için “Off The Record” adıyla Youtube platformunda bir program başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Youtube platformu üzerinden ilk iki bölümü yayınlanan “Off The Record” projesi, ünü Bursa'nın sınırlarını aşan lezzet duraklarının kuruluş ve başarı hikayelerini vurgulayarak, şehrimizin gastronomik zenginliklerini ön plana çıkarmayı ve işletmelerin arkasındaki ilham verici öyküleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir. Amacımız, yerel gıda kültürünün ve işletmelerin toplumsal önemine dikkat çekerek şehrimizin sosyal dokusuna, gastronomi turizmi potansiyeline katkı sağlamak ve girişimcilik ekosistemimize destek olmaktır” dedi. Projede, işletmelerin karşılaştıkları zorluklar, başarıya ulaşma süreçleri gibi önemli detayların paylaşılarak iş dünyasındaki deneyimlerin genç girişimcilere aktarılmasını hedeflediklerini belirten Matlı, “Off The Record” projesinin Bursa’nın gastronomi potansiyelini daha yukarılara taşıyacağına ve şehrin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracağına inandıklarını söyledi.