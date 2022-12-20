Ticaret Sicili Müdürleri “Çalışma Kampı”nda buluştu

SAMSUN - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile istişare ve işbirliği içerisinde yürütülen “Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Uygulama Birliğinin Sağlanması ve Hizmet Kalitesinin Artırılması Projesi” kapsamında Ticaret Sicili Uygulamaları El Kitabında yer alan dokümanların ve temel eğitim notlarının incelendiği “Çalışma Kampı” Samsun’da düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası evsahipliğinde 16-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye’de ilk kez Samsun’da düzenlenen Çalışma Kampı’na Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Can Balak, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanları Serkan Yüksel ve Recep Yılmaz, Ticaret Bakanlığı Uzmanları Vildan Bal, Ezgi Kaderoğlu ve Deniz Ernalbant, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürü Gökhan Mirahmetoğlu, TOBB Uzmanları Bekir Çalışkan, Senay Yılmaz ve Selma Başar ile Samsun Ticaret Sicili Müdürü Semra Aysevinç, İstanbul Ticaret Sicili Müdürü Fatmagül Kansoy Temel, Ankara Ticaret Sicili Müdürü İbrahim Tırpancı, İzmir Ticaret Sicili Müdürü Mehmet Ak, Mersin Ticaret Sicili Müdürü Halis Çakır ve Bursa Ticaret Sicili Müdürü Hüseyin Çavuşoğlu katıldı.

Hizmetin kalitesinin artırılmasına yönelik projelere önem veriyoruz

Ticaret sicilinin; ticari işletmelerin, ticaret şirketlerinin verileri için kamuya açık, devlet gözetiminde tutulan bir veri bankası olduğuna vurgu yapan Tüfekçi, “Ticari işlemlere güvenle girişmek için güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır. Bu güvenilir bilginin santrali de ticaret sicilidir. Biz de Oda olarak üyelerimizin ticaret sicili müdürlüklerinde işlemlerini hızlandırmak ve üyelere verilen hizmetin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere büyük önem vermekteyiz. Ev sahipliğimizde ilk kez ilimizde yapılan bu organizasyonu çok anlamlı ve değerli buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“İşbirliğimiz sürecek”

Çalışma Kampı’nın ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Can Balak ise, İç Ticaret Genel Müdürlüğü olarak Ticaret Sicili Müdürlükleri ile işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, düzenlenen programın çok faydalı geçtiğini söyledi. Balak ayrıca, ev sahipliğinden dolayı da Samsun TSO Yönetimine teşekkür etti.