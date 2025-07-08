TİM 1000 listesinde Mersinli firmaların ağırlığı tarım ve gıdada

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, açıklanan tabloyu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: “Bu tablo, tarım ve gıda sektörünün ilimiz ekonomisi açısından önemini açıkça ortaya koymaktadır. Mersin, tarım ve gıda sektöründeki güçlü konumuyla Türkiye’nin önde gelen illerinden biridir.”

Özdemir, Mersin’in Türkiye meyve üretiminde yüzde 12,8’lik payla birinci, sebze üretiminde ise yüzde 5,7’lik payla dördüncü sırada yer aldığına dikkat çekti. TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre, 2024 yılında Mersin’in toplam 8,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve Türkiye genelinde 7’nci sırada yer aldığını belirtti.

“Bu toplam ihracatın 4 milyar dolarlık kısmı tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla, Mersin’in toplam ihracatında tarımsal ihracatın payı yüzde 48’dir.” diyen Özdemir, Mersin’in ülke genelindeki tarımsal ihracata olan katkısına da dikkat çekti.

Türkiye’nin tarımsal ihracatında yüzde 12,2’lik paya sahip

Türkiye’nin 2024 yılı tarımsal ihracatının 32,6 milyar dolar olduğunu hatırlatan Özdemir, “Bunun 4 milyar dolarlık bölümünü yapan Mersinli firmalar, Türkiye’nin tarımsal ihracatında yüzde 12,2’lik paya sahiptir. Ülkemizin bitkisel üretim değerinde olduğu gibi, tarımsal ihracatında da üçüncü sırada yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

Mersin’in bazı tarım ürünlerinde Türkiye lideri olduğunu vurgulayan Özdemir, “Yüzde 88’lik payla bakliyat, yüzde 41’lik payla narenciye ve yüzde 27’lik payla yaş meyve-sebze ihracatında ilimiz ilk sıradadır. Bu veriler, tarım ve gıda sektörünün Mersin için yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda stratejik bir kalkınma unsuru olduğunu ortaya koymaktadır.” dedi.

Küresel risklere rağmen yatırımlar sürüyor

TİM 1000 listesine giren firmaları tebrik eden Özdemir, bölgenin zorlu ihracat koşullarına rağmen başarıya imza atan tüm üretici ve ihracatçılara teşekkür ederek şunları söyledi:

“İlimizin en önemli ihraç pazarları arasında Irak, Rusya, Mısır, Suriye, Ukrayna ve İran gibi; ya savaş ve çatışma ortamında ya da yeniden yapılanma sürecinde olan ülkeler yer almaktadır. Diğer yandan, başta ABD olmak üzere, küresel ölçekteki belirsizlikler önemli siyasal ve ekonomik riskler oluşturmaya devam etmektedir. Tüm bu koşullar altında yatırım yapan, üreten, ihraç eden ve istihdam sağlayan tüm firmalarımıza özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum.”

Özdemir, açıklamasını şu temenniyle sonlandırdı:

“Ortak temennimiz, önümüzdeki yıllarda ilimizin İSO 500 ve TİM 1000 gibi il ve bölge ekonomisi performansının gücünü ve yönünü gösteren listelerde daha fazla firmayla temsil edilmesidir.”