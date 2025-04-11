TİM Başkanı Mustafa Gültepe: “Yeni ihracatçıyı oyuna sokamıyoruz”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İhracatçıların sorunlarını yerinde görmek için bölgesel buluşmalar düzenleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) dördüncü durağı Bursa oldu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ev sahipliğinde düzenlenen “TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları”na TİM Başkanı Mustafa Gültepe, UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, TİM yönetim kurulu üyeleri ile ihracatçılar katıldı.

Açılışta konuşan TİM Başkanı Gültepe, orta ve uzun vadede Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasına sokmayı hedeflediklerini hatırlatarak “Hedef büyük, yüksek. 2025’e girerken hedefimiz 280 milyar dolar. 2028’deki hedef 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı. Toplamda 2028 yılında 575 milyar dolar ihracat hedefi var. Bu rakama ulaşabilmek için 2025 yılı dahil en az yüzde 7 oranında artış sağlamamız lazım. Oysa ilk 3 aydaki rakam toplamda yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüzde 2,5 artışla 280 milyar doları yakalayamayız. Maliyet sistemindeki bozulmalar bizim daha hızlı koşmamızı yavaşlattı. Son iki yılda bozulan maliyet sisteminin toparlanması lazım. Bakanlıklarla istişare halindeyiz” dedi.

“Böyle bir korelasyon bugüne kadar yaşamadık”

2022 ila 2025 arasında asgari ücretteki minimum artışın yüzde 467, enflasyondaki artışın yüzde 265 civarında olduğunu hatırlatan Gültepe, buna karşı kur artışının sınırlı kaldığını dile getirdi. “Böyle bir korelasyon bugüne kadar yaşamadık” diyen Mustafa Gültepe, “Yüzde 10’un üzerinde büyümeyi yakalayamamanın içinde bu korelasyonun bozulmuş olması yer alıyor. Girdi maliyetlerindeki yüksek artışla diğer parametrelerin beraber gitmemesi özellikle rekabetçilik konusunda her sektörde benzer. İhracatta artış var ama alt kırılımlara bakmak lazım. Son 15-16 ayda yaşanan problemlerin en büyüklerinden biri ‘Türkiye pahalı!’. Rekabetçilik düştü. Her ay ilk kez ihracat yapan firma sayılarını açıklıyoruz. Onlarda da yarı yarıya düşüş var. 1.500 ila 1.800 arasında olan rakam 1.000 civarına düştü. Mevcut ihracatçı pazarını korumaya çalışırken, zararına satış yaparken yeni ihracatçıyı oyuna sokamıyoruz. Bunun geçici olduğunu biliyoruz. Faiz, enflasyon ve kur denkleminin birbirine paralel gitmesi noktasındaki çalışmaların hızlanarak, sanayiciliği ön planda tutacak politikaların ortaya konması lazım” diye konuştu.

Dünyada yükselen korumacılık politikalarına da değinen Gültepe, şunları söyledi: “Amerika bizim için önemsediğimiz bir Pazar. Amerika’nın potansiyeline göre Türkiye’nin aldığı pay çok fazla değil. Çok rahat bir şekilde ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma potansiyelimiz var. ama bunun için ilk başta Türkiye’nin rekabetçilik konusundaki düzeleme gelmesi lazım.”

“Bir dizi sorun ihracat yapmayı zorlaştırıyor”

Toplantının açılışında söz alan UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik de birlik olarak 2024 yılında ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artırarak 39 milyar dolara çıkardıklarını hatırlattı. Çelik, “Küresel talep daralması, özellikle AB ekonomilerindeki durgunluk, yüksek enflasyon ve maliyet artışları sonucu rekabetçiliğimizin azalması, bölgesel savaşların ihracat siparişlerini zayıflatması gibi bir dizi sorun ihracat yapmayı zorlaştırıyor. Karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak, ihracatımızı daha ileri seviyelere taşımak adına istişare kültürünü güçlendirmeli, iş birliğini artırmalı ve ortak akılla hareket ederek süreçlerimizi daha etkin hale getirmeliyiz” dedi.

Programın ikinci bölümü basına kapalı olarak gerçekleşti. Bu bölümde TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatçı firmaların yetkililerinin sorularını yanıtladı. Programın devamında Eximbank, İGE A.Ş. ve Türk Ticaret Bankası yetkilileri tarafından ihracatçılar için finansman destekleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Programın son bölümünde TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve UİB Yetkilileri, fabrika ziyaretlerinde bulundular.