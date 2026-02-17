TİM Başkanı Mustafa Gültepe: “Hazır giyim ve birçok sektörümüz oyundan düşüyor”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2025 yılında 1 milyar 268 milyon dolarlık ihracatının yü de 75’ini gerçekleştiren 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 67 üyesi için “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi. Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Hazır giyime ve tüm sektörlerimize gözümüz gibi bakmalıyız. Hiçbir sektörden vazgeçmemeliyiz. Hiçbir sektörümüzü feda edemeyiz. Hazır giyim başta olmak üzere birçok sektörümüz oyundan düşüyor” dedi.

Konfeksiyon sektöründe son 3 yılda ihracatta yaşanan 4,4 milyar dolarlık erimeye rağmen 12 milyar dolar cari fazla verdiğini, üretim ve ihracatta Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdüğünü dile getiren Gültepe, “Sadece bu rakam bile hazır giyimin ülke ekonomisi için önemini gösteriyor. Sağlıklı ve sürdürebilir ekonomik büyümenin üretim ve ihracatla sağlanabileceğine inanıyoruz. Ekonomimiz yüzde beş büyüdüyse bunun yarısı ihracattan gelmeli. Ancak bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Net ihracat bir yıldır Türkiye’nin büyümesine katkı vermiyor. Tam aksine aşağıya çekiyor. Evet 2025’te ihracatımız yüzde 4,5 arttı. Mal ihracatında 273,4 milyar dolarla en yüksek yıllık değere ulaştık. Hizmet ihracatıyla birlikte 396 milyar doların üzerine çıktık. Ama tüm bu veriler, işlerin yolunda gittiği anlamına gelmiyor. Aksine alarmın rengi gittikçe kırmızıya dönüyor. Çünkü, hazır giyim başta olmak üzere birçok sektörümüz oyundan düşüyor” diye konuştu.

Burak Sertbaş: “Ortalama ihraç fiyatımız 21 doları aştı”

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2025 yılı sonu hedeflerini mutlak büyüme yerine, pazar kaybetmeden değer bazlı ihracatı güçlendirmek üzerine konumlandırdıklarını, zor bir yılda dengeli kalmayı ve rekabetçiliği korumayı amaçladıklarını söyledi.

Sektörün ortalama ihracat fiyatının, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir performans sergilediğini dile getiren Sertbaş, “2025 yılının bütününde; birlik olarak bin 191 üye firmamız 163 ülke ve bölgeye ihracat yaptı. İspanya, Almanya, Hollanda, İngiltere ve İtalya en çok ihracat yaptığımız ülkeler oldu. 2026’ya dönük hedefimiz; katma değerli üretim, tasarım ve markalaşma, sürdürülebilir dönüşüme uyum ve dijitalleşme yatırımlarını hızlandırarak ihracatta toparlanma eğilimini başlatmak olacak” dedi.

Egeli hazır giyim ihracatçıları ödüllerini aldı

2-5 milyon dolar arası ihracat gerçekleştiren 39 firmaya bronz, 5-20 milyon dolar arası ihracat gerçekleştiren 19 firmaya gümüş, 20-100 milyon dolar ihracat gerçekleştiren 7 firmaya altın ve 100 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren 2 firmaya platin kategorilerinde ödülleri takdim edildi. 67 firma, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılındaki 1 milyar 268 milyon dolarlık ihracatına 940 milyon dolarlık katkı sağladı.

Platin kategorisinde, Sun Tekstil ve Üniteks Tekstil ödül alırken, ‘Altın Kategorisi’nde ödül alan şirketler şöyle; Era Tekstil, FB Dış Ticaret, Maseksport, Narkonteks, Roteks, Spot Tekstil, Yavuzçehre Tekstil.