TİM İilk 1000 ihracatçı listesine Ege’den 16 hazır giyim ve tekstil firması girdi

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’nin ihracat şampiyonlarının yer aldığı TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 85, Tekstil sektöründen 45 firma yer aldı. Konfeksiyon ve tekstil sektörleri TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde 130 firmayla ihracat şampiyonları arasında temsil edilirken, 2025 yılında 8,3 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdılar. Ege Bölgesi’ndeki tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının 16’sı TİM İlk 1000 İhracatçı Listesine girme başarısın gösterdi. 16 firma 2025 yılında 1 milyar 870 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İzmir merkezli ÜNİTEKS Tekstil Gıda Sanayi Dış Ticaret A.Ş., 2025 yılında 247,8 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatıyla sektöründe Türkiye şampiyonu olma mutluluğu yaşadı. Firma hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ilk kez Türkiye birinciliğini İzmir’e getirdi. ÜNİTEKS Tekstil Gıda Sanayi Dış Ticaret A.Ş. genel sıralamada da 3 sıra yükselerek 114. sıranın sahibi oldu.

Hazır giyim sektöründe İzmir’in gururlarından bir diğeri SUN Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Firma 200 milyon dolarlık döviz getirisiyle sektöründe Türkiye üçüncüsü olurken, genel kategoride 155. sıraya yerleşti.

Konfeksiyon ihracatında Türkiye geneli sıralamada ilk üç firmanın ikisi Egeli ihracatçılardan oluştu. Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Balta Orient Tekstil, Ekoten Tekstil, Fore Uluslararası Paz., İşbir Sentetik Dokuma, Uçak Tekstil, Menderes Tekstil, Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., Alper İç ve Dış Tic., DTS Denizli Tekstil, Gamateks Tekstil, Veritas Tekstil Konfeksiyon, Filidea Tekstil, Ozanteks Tekstil, Sürü Tekstil Konfeksiyon” TİM İlk 1000 İhracatçı Listesine girme mutluluğu yaşayan firmalar oldu.

Çağlar Bağcı: “Hazır giyim sektörünün güçlü temsili gurur verici”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Türk ihracatının röntgenini çektiği TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde Egeli hazır giyim ihracatçılarının güçlü temsilinin gurur verici olduğunu dile getiren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, “Sektörümüzün listedeki konumu geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor” dedi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ihracat kayıplarının sona ermesi ve ihracatta tekrar artışa geçmesi için fuarlar ve sektörel ticaret heyetlerine yoğunlaştıklarını ifade eden Başkan Bağcı, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatta ibrenin yukarı yönlü olmasını beklediklerini kaydetti.