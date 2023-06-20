TİM sıralamasına Konya’dan 5 firma girdi

BURCU SUNA/KONYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin 2022 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 ihracatçı firma listesini yayınladı. Listede Konya’dan S.S.P. Otomotiv (AYD Otomotiv) 121., Konya Şeker 319., Eti Alüminyum 371., YPS Global 624. ve Hilal Deri Sakadat 925. sırada yer aldı. Listede yer alma başarısı gösteren Konyalı firmaları tebrik eden Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Konya’mız, Türkiye’nin en önemli sanayi üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline geldi. İlk 1000 ihracatçı firma listesinde de 5 firmamız ile temsil ediliyoruz. Ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen güçlü bir ihracat performansı göstererek, ihracat devlerinin yer aldığı listedeki tüm Konyalı firmalarımızın yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

İhracattaki yükseliş devam edecek

Konya’nın ihracattaki başarısının devam edeceğini kaydeden Başkan Büyükeğen, şunları söyledi: “Şehir olarak, yatırım, üretim ve ihracat ile büyümeyi sürdürüyoruz. Konyalı sanayicilerimiz, şartlar ne olursa üretime ve ihracata devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tüm zorlu ekonomik koşullara rağmen, yıllık 3 milyar 262 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yine bu yılın ilk 5 ayında da 1 milyar 304 milyon dolar ihracat yaptık. İnanıyorum ki, bu yıl sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracağız. Konya Sanayi Odası olarak biz de, şehrimizin bu ihracat azmini besleyecek önemli çalışmalar yapıyoruz. İhracat Destek Ofisimizle, ilk defa ihracat yapmak isteyen veya ihracatta sorunlar yaşan firmalarımıza rehberlik yapıyoruz. Düzenlediğimiz KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri ve ikili iş görüşmeleri ile firmalarımızın yeni iş birlikleri geliştirmelerine destek oluyoruz. Ayrıca ihracatla ve dış ticaretle ilgili eğitimlerimize de devam ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Konya’mızı hep beraber çok daha güçlü bir ihracat şehri haline getireceğiz.”