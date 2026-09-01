TİM YK Üyesi Yamanyılmaz: “Rusya’ya narenciye ihracatı durdu”

Eray ŞEN/ADANA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Yamanyılmaz, EKONOMİ’nin “Türk gemileri iki ateş arasında kaldı” manşetini değerlendirdi. Karadeniz’de ihracat ve ithalatın tamamen durma noktasına geldiğini söyleyen Yamanyılmaz, “Bölgemiz narenciye ve yaş sebze-meyve deposu, en büyük ihracat pazarımız da Rusya, ancak gemilere yapılan saldırılar nedeniyle ihracat tamamen durdu” dedi.

Son bir ayda Çukurova’dan narenciye götüren 4 geminin vurulduğuna dikkat çeken Yamanyılmaz, “Rusya’ya giden bu gemilerde ölen ve yaralananlar oldu. Sektörde en önemli pazarlarımızdan birisine şu anda hiçbir gemi gitmiyor. Vurulan gemiler için sigorta bedeli de ödemiyor. Sorun çok ciddi boyutlarda” diye konuştu.

Yamanyılmaz, ithalatta da sıkıntı yaşandığına dikkat çekerek, “Soya, mısır, ham yağ ve küspesi gibi ürünlerde üretim açığımızı bölgeden karşılıyoruz. İithalat da durduğu için önümüzdeki dönemde yurt içinde bazı ürünlerde fiyat artışı olacak. Mısır ve soya için uzak bölgelerden ithalat yapmak gerekecek, lojistik ve navlun masrafları artacak” ifadesini kullandı.

Daha önceki tahıl koridorunda olduğu gibi güvenli bir koridor oluşturulmasını öneren Yamanyılmaz, şöyle devam etti: “Türkiye için sağlıklı olmayan bir döneme giriyoruz. Bu durumu TİM olarak hükümete ilettik. Hükümetimiz iki tarafı da itidale davet ediyor ama şu an Karadeniz güvenli bir liman olmaktan çıktı. Karadeniz’deki nakliye gemileri de Akdeniz’e yöneldi.”