Tire OSB’den geleceğin enerjisine eğitim yatırımı

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İZMİR / EKONOMİ

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) ile İzmir Konak Meslek Yüksekokulu arasındaki üniversite-sanayi iş birliği, enerji alanında eğitim verecek iki yeni programla güçlendi. İzmir Konak Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Yenilenebilir Enerji Teknikerliği ve Elektrik programları, bu yıl öğrenci kabul etmeye başlayacak.

TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş ve TOSBİ Bölge Müdürü Oğuz Düztaş, İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan’ı ziyaret etti. Görüşmede, sanayinin nitelikli teknik personel ihtiyacı ve iki kurum arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. İzmir Konak Meslek Yüksekokulu tarafından, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak açılan programların; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik sistemleri, üretim altyapısı ve bakım süreçlerinde görev alacak teknik personelin yetiştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. TOSBİ ile kurulacak iş birliğinin staj, işbaşı eğitimi ve istihdam olanaklarıyla geliştirilmesi planlanıyor.

Akdaş: “Sanayinin geleceği nitelikli insan kaynağıyla kurulacak”

Eğitim ile sanayi arasındaki güçlü bağın yeşil ve teknolojik dönüşüm açısından önem taşıdığını belirten TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, “Sanayimizin gelişmesi için yeni yatırımlar kadar, bu yatırımları geleceğe taşıyacak iyi yetişmiş gençlere de ihtiyacımız var. Elektrik ve yenilenebilir enerji alanında uygulamalı eğitim alan teknikerler, işletmelerimizin yeşil dönüşüm sürecinde önemli görevler üstlenecek. Gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasını ve bölgedeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanlara ulaşmasını önemsiyoruz” dedi.

Küçükaltan: “Öğrencilerimizi sektörle birlikte yetiştireceğiz”

İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ise “Programlarımızı sanayinin ihtiyaçlarını dikkate alarak şekillendirmek, öğrencilerimize mezuniyet sonrasında güçlü bir kariyer zemini sunuyor. TOSBİ ile yapacağımız çalışmalar sayesinde öğrencilerimizin sektörün beklentilerine uygun uygulama becerileri kazanmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.