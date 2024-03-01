Tire Özsan Tarım, yeni yatırımlarla büyüyor

İZMİR

Geçen yıl tam kapasite çalışan Tire Özsan Tarım Makinaları, artan siparişlere yanıt verebilmek için yatırımlarını sürdürüyor. Geçen yıl sonunda 3. tesisini devreye alan firma, bu yıl da yarı mamul işleme tesisini ek yatırımla büyütecek.

Sektörde 60 yılı geride bıraktıklarını dile getiren Tire Özsan Tarım Makinaları Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Özalp, “Firmamızın temelleri dedem İhsan Özalp tarafından 1964 yılında Tire’nin Eğridere köyünde kurulan küçük bir demirci atölyesi ile atıldı. Kendisi sıcak demir işçiliği ile imal ettiği ürünleri köylerde satarak işe başlamış. 3 oğlundan ikisi okumak için şehir dışına gitmiş. Babam Arif Özalp ise liseyi bitirdikten sonra baba mesleğini yapmaya karar vermiş. Dedem imalata yoğunlaşırken, babam köy köy dolaşarak bu ürünleri satmış. Bu süreçte hem pazarı tanımış, hem de çevresini genişletmiş” dedi.

İşletmenin kaderini iş kazaları şekillendirdi

Firmalarının kaderinin şekillenmesinde iki küçük kazanın belirleyici olduğunu anlatan İhsan Özalp, “Babam bir ara mesleği bırakarak dolmuş hattı satın almış ve hayatını şoför olarak sürdürmeye karar vermiş. Geçirdiği bir trafik kazası tekrar eski mesleğine dönmesine neden olmuş. Hemen ardından demir atölyesinde başına gelen bir iş kazası da onu sıcak demir işinden uzaklaştırmış. Bir süre dinlendikten sonra yem karma makinesi üretmeye karar vermiş. Sanayi sitesinde küçük bir dükkanda imalata başlamış. O dönemde tarımsal yatırımlara hibe destekler arttığı için işleri çok iyi gitmiş, kısa sürede atölyeyi büyütmüş. 2010’da Tire OSB’deki mevcut tesisin arsasını almış ve buraya taşınmış. Tesisi gün geçtikçe büyütmüş, ürün yelpazesini çeşitlendirmiş” diye konuştu.

Şu an Tire OSB’de toplam 30 bin metrekare alanda kurulu 3 tesiste üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özalp, “Üçüncü tesisimiz geçtiğimiz yıl sonunda faaliyete geçti. Yatırıma ara vermiyoruz. Tek lazer kesim makinemiz vardı, geçen sene sonunda bir makine daha aldık. Abkant makinesi yatırımı yaptık. Kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Bu yıl yarı mamul işlediğimiz tesisimizin yanına ek bir bina yapacağız. İnşaata yakında başlayacağız” dedi.

2023’te yüzde 20 büyüdük

İmalatlarının büyük bölümünü yem karma makinaları, hayvan gübresi dağıtma römorkları ve çiftlik ekipmanları ile römorkun oluşturduğunu ifade eden Özalp, “Bunların yanı sıra silaj makinaları, tarım makinaları bıçakları da üretiyoruz. Ürün yelpazemizi sürekli genişletiyoruz. Geçen yıl imalat öyle yoğundu ki Ar-Ge çalışmalarına çok eğilemedik. Bu yıl yeni ürünlerin imalatını da gündemimize alacağız. 2023 bizim için çok iyi geçti. Yılın başında tüm yılın siparişini almıştık. Tam kapasite çalıştık. 2022 yılına göre yüzde 20’den fazla büyüdük. Bu yıl da büyüme sürecimiz devam ediyor. Yılın ilk iki ayı itibariyle geçen seneye göre imalatımızı artırdık” diye konuştu.

5 kıtada 30 ülkeye ihracat yapıyoruz

5 kıtada 30 dolayında ülkeye ihracat yaptıklarını belirten İhsan Özalp, “En büyük pazarımız Polonya. Geçtiğimiz günlerde Moldova’ya bir parti mal gönderdik. Hedef pazarlarımız arasında ABD var. Ama makinelerimiz büyük olduğu için nakliyeleri zor. Demonte değiller. Bu da ihracatta bizi zorluyor. Geçen sene imalatımızın yüzde 20’sini ihraç ettik. Bu önceki yıllara göre düşük bir oran. Bu da hem yurtiçindeki talebin yoğunluğundan, hem de maliyetlerden dolayı yurtdışında rekabet gücümüzü kaybetmemizden kaynaklandı. Normalde bizim fiyatlarımız yurtdışında çok daha rekabetçi iken, son dönemde bu durum tersine döndü. Bu yıl da piyasada benzer bir durum var” bilgilerini verdi.