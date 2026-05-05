Tırhandil Cup Kış Trofesi final etabı tamamlandı: 10. yılda sezonun kazananları belli oldu

Bodrum’un geleneksel ahşap teknesi tırhandilin yaşatılması ve denizcilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Tırhandil Cup Kış Trofesi’nin altıncı ve son ayağı, Bodrum Ticaret Odası etabı olarak 2–3 Mayıs tarihlerinde Bodrum açıklarında gerçekleştirildi.

Sezonun final etabı olması sebebiyle büyük önem taşıyan yarışlarda ekipler, hem etap dereceleri hem de genel klasman sonuçları için mücadele etti. Değişken rüzgar koşulları ve parkur üzerindeki stratejik karar anları, final etabının teknik zorluk seviyesini artırırken; ekipler sezon boyunca edindikleri deneyimi son yarışlara yansıttı.

Tırhandil Cup’ın kendine özgü yapısını oluşturan farklı gövde tipleri ve performans özellikleri, final etabında da yarışın dinamiklerini belirleyen ana unsurlar arasında yer aldı. Özellikle rüzgar geçişlerinin belirleyici olduğu anlarda ekiplerin anlık kararları, sıralamalara doğrudan etki etti.

Altı ay süren trofenin final ayağıyla birlikte sezonun genel klasman sonuçları da netleşti. Kış koşullarında gerçekleşen etaplar boyunca ortaya konan performans, istikrar ve ekip uyumu; sezonun kazananlarını belirleyen temel faktörler oldu.

Tırhandil Cup 2025-2026 sonuçlarında ilk üç, Gargantua, Hızır 1 ve Beliz G oldu. Tırhandil Cup Kış Trofesi’nin 5. ve 6. ayak ve genel klasman ödülleri, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ev sahipliğinde, 3 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Marina Yacht Club’de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Denizcilik camiasını bir araya getiren törende, sezon boyunca gösterdikleri performansla öne çıkan ekipler ödüllerini aldı.