TKYD Anadolu Seminerleri’nin 100. Durağı Gaziantep

GAZİANTEP

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya 2025 yılında da devam ediyor. İzmir’in ardından TKYD, 28 Şubat’ta Gaziantepli aile şirketleriyle Gaziantep Sanayi Odası’nda buluşacak.

100. durak olan ve 28 Şubat’ta Gaziantep Sanayi Odası’nda “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları” Paneli’nin açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yapacak. TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan konuşmacı olarak yer alacak.



Panelin moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz gerçekleştirirken; panel öncesi gerçekleşecek "Etkin Sivil Toplum İçin Kurumsal Yönetim" Semineri’nde ise; TKYD Genel Sekreteri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güray Karacar konuşmacı olarak yer alacak.