TMMOB Bursa, fabrika yangınlarına dikkat çekti

EKONOMİ (BURSA) - TMMOB Bursa İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, binalarda yangına karşı alınacak önlemlerin “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ile düzenlendiğini hatırlatarak, yapılan denetimlerde bu konuda eksiklerin tespit edildiğini söyledi. Pek çok binada onaylı yangından korunma sistemi projelerinin olmadığını, elektrik tesisatlarının yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu ifade eden Şimşek, kaçak akım rölelerinin ise hiç tesis edilmediğini dile getirdi. İnegöl’ de meydana gelen son olayın aydınlatılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için yetkililerden bazı yanıtlar beklediklerini dile getiren Şirin Rodoplu Şimşek, “Yapılarda yangın önlemi almak ve bu önlemleri sürekli kılmak için daha kaç yangın olması, ne kadar maddi hasarın gerçekleşmesi gerekiyor?” dedi.

Şimşek, sigorta şirketlerince, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmeleri denetlemeleri teşvik edecek mekanizmanın geliştirilmesi gerektiğini belirterek, yangın ve patlama uzmanlarının sigorta şirketlerince istihdam edilmesi gerektiğini aktardı. Binaların denetimlerinin A tipi TURKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca raporlanması gerektiğini kaydeden Şimşek, “Bursa’da “Yangın Risk Haritası” özellikle tehlikeli kimyasalların bulunduğu orta ve üst seviye riskli fabrikaların içerecek şekilde güncellenmeli, acil müdahale planları ve altlıkla hazırlanmalı, güncel tutulmalı ve bu çalışmalar, şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Elektrik trafolarının yüzde 80’ninde işletme sorumlusu bulunmaması nedeni ile ortaya çıkan risk, bir an önce bertaraf edilmelidir. İşletmelerce, elektrik tesisatı kontrollerinin düzenli yapılması sağlanmalıdır. İşletmelerce Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamalıdır. Kimyasal madde üreten ve kullanan işletmelerde sorumlu müdür istihdam edilmelidir” diye konuştu.