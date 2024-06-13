TMO’nun buğday ve arpa fiyatları Tarsuslu üreticiyi üzdü

TARSUS / EKONOMİ

Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Mersin’in Tarsus ilçesinde yüksek maliyetlerle baş etmeye çalışan çiftçiler çıkış noktası arıyor. Kredi faizi, akaryakıt, işçi ve sulama gibi kalemlerdeki artışlara rağmen hasattan beklediği geliri elde edemeyen birçok üretici sektörden çekilmeyi düşünüyor.

Tarımdaki olumsuz seyir gergin bir bekleyişe neden olurken, TMO’nun açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatları da talepleri karşılamadı. 2024 yılı için buğdaya yüzde 19, arpaya ise yüzde 11 oranında yapılan zammın çiftçiyi zarara uğrattığını belirten Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, “Buğday üretim maliyetinin 10 TL’nin üzerinde olduğunu belirtmiş, iyi bir alım rakamı beklediğimizi dile getirmiştik. Bugün TMO, çiftçimize destekler dâhil 11 liralık fiyatı reva gördü. Geçen yıl buğday fiyatı destekler dâhil 9,25 liraydı. Bu sene açıklanan 11 liralık fiyat, yüzde 19’luk artışa denk geliyor. Bu rakam Ziraat Bankası kredilerinin faiz miktarını bile karşılamaktan uzak” dedi.

Diğer maliyet kalemleriyle birlikte çiftçinin üretimden vazgeçmesinin ekonomik problemlerin yanında büyük bir gıda temin sorununa yol açabileceğinin altını çizen Veyis Avcı, “Söz konusu fiyatların kabul edilmesi mümkün değil. Gündemdeki rakamlar çiftçinin ayakta kalma şansını sıfırladı. Rakamların yeniden incelenmesi ve yanlış fiyat politikasından dönülmesini bekliyoruz. Zorlu şartlarda üretim yapan çiftçilerimize hak ettikleri değer verilmelidir” diye konuştu.