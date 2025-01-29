TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Balkan ülkeleri Türkiye için stratejik partnerdir”

EKONOMİ (BURSA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BALKANTÜRKSİAD) 32. Sinerji Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Balkan ülkelerinin Türkiye için stratejik bir partner olduğunun altını çizen Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 11 Balkan ülkesinde 40 milyar dolar civarı iş hacmi bulunuyor. Ülke olarak bu bölgeye 3 milyar dolar doğrudan yatırım yaptık. Havaalanı, enerji santralleri, otoyollar ve birçok yapı olmak üzere projeler hayata geçirdik. Türk müteahhitler bu bölgede 700 projede 25 milyar dolarlık inşaat işi yaptı” diye konuştu.

Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelere değinen Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre ülkelerde istikrar sağlanması halinde Türkiye için lojistikten ticarete kadar pek çok alanda pazar açılacağını vurguladı. Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, Trump’ın göreve gelmesiyle dünya ekonomisinde yeni belirsizliklerin başladığına işaret etti.

Avrupa Birliği’nin de Çin karşısında rekabette geride kaldığına değinen Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Avrupa iş dünyasının büyüme beklentileri oldukça düşmüştür. AB, en büyük ihracat ve yatırım ortağımızdır ancak son 10 yılda AB’nin dünya ekonomisinden aldığı pay yüzde 25’ten yüze 11’e indi. Öte yandan Çin, ölçek ekonomisiyle bir çok sektörde rekabetçi. Şu anda dünyadaki hiçbir otomobil fabrikası otomobil üretmese Çin’deki otomobil stoku 3 yıl boyunca yeterli. Çin tehlikesine karşı önlem alınmalı. Stratejik bir bakış açısıyla ülkemizin bu ticaret savaşlarından en az yara alarak çıkmasını sağlamalıyız” dedi.

“Türk cumhuriyetlerine açılıyoruz”

Toplantıda söz alan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir de dünyada üretim süreçlerinde hızlı bir değişim yaşandığını vurguladı. Şakir, “Bu değişim ile birlikte bölgesel olarak yaşanan çatışmalar nedeniyle adeta ülkeler arasındaki sınırlar değişiyor ve Türk hür teşebbüsünün temsilcisi olan bizler tüm zorluklara rağmen kıyasıya rekabetin yaşandığı global pazarda üretmeye, istihdam sağlamaya, ürünlerimizi dünya pazarlarında satmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

BALKANTÜRKSİAD olarak sürekli çalışarak üyelerine yeni iş birliği imkanları oluşturduklarını ifade eden Başkan Şakir, “Avrupa’nın getirdiği vize kısıtlamalarına karşı yeni pazarlar bulmak adına Türk cumhuriyetlerine açılıyoruz, Avrupa’da şirketler satın alıyoruz. Bizler umudumuzu bir an bile kaybetmiyoruz. Nasıl ki büyüklerimiz Balkan ve Rumeli topraklarından göç edip adeta yoktan var oldularsa, bizler de birlik ve beraberlik içinde yarınlara güveniyoruz” şeklinde konuştu.

BALKANTÜRKSİAD 32. Sinerji Toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in yanı sıra, Nevşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, ilçe oda ve borsaların yönetim kurulu başkanı ve yöneticileri, STK’lar ve iş dünyası temsilcileri katıldı.