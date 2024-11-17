TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İki milyon kadın girişimci daha istiyoruz

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonu, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, yaklaşık 2 bin 700 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin ev sahipliğinde İzmir’de ‘ikinci yüzyılın ekonomisi’ temasıyla düzenlenen zirvede, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki milyon kadının daha girişimci olmasıyla kadın girişimcilerin oranının yüzde 50’ye ulaşacağını vurgulayarak, “İki milyon kadın girişimci daha istiyoruz, hedefimiz budur” dedi.

İstanbul'da sekiz kez gerçekleştirilen zirvenin Anadolu'ya yayılması talep edilince Kayseri'de, Trabzon'da, Ankara'da, Amasya'da, Gaziantep'te, Mersin'de büyük etkinlikleri hayata geçirdiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, “İzmirliler şanslı; çağdaş vizyonuyla, ekonomisiyle, kültürüyle ülkemizin dışı açılan ismi ve marka olmuş bir şehrimiz. İzmir aynı zamanda önemli bir kültür, sanat, turizm, sanayi ve ticaret merkezi. Zenginliğinin tek yolu girişimcilik. Biz de zenginlik için Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurullarımızı kurduk. Çünkü ülkemiz zengin olsun istiyoruz. Kadınların toplam girişimciler içindeki yüzde 11 olan payını yüzde elli 50’ye çıkarabilirsek, işte o zaman Türkiye daha zengin olacak” dedi.

Ender Yorgancılar: Ayağa kalkın ve yeniden deneyin

Küçük dokunuşların büyük farklar yaratabildiğini dile getiren TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Unutmayın ki düşerseniz değil, ayağa kalkmazsanız kaybedersiniz. Kalktığınız ve eksiklerinizi görüp tamamladığınız ve yeniden denediğiniz an, kırılma noktasıdır. Sizlerden beklentimiz bu cesareti ve sabrı göstermenizdir. Düşebilirsiniz, ayağa kalkın ve yeniden deneyin. Her türlü destek için biz burada olacağız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi “melek yatırımcı” oluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in tarihsel kimliğiyle önemli bir kültüre ev sahipliği yaparken kurulduğundan beri uluslararası ticaretin dünyadaki en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Tugay, “İzmir, algıları açık, yüzü çağdaş dünyaya dönük bir kent. İzmir Planlama Ajansı ile çalışmalarımızı yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin planlama vizyonu ile önümüzdeki 4-5 yıl içinde İzmir’de sıçramayı hepiniz göreceksiniz. Bunun nedeni veriyi doğru toplamak, analiz etmek ve sürece katılımcı bir anlayışla katılmak olacak. Son olarak girişimciliğe önemine ayrıca inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde her anlamda destek olurken İzmir Büyükşehir Belediyesi melek yatırımcı olarak bu ekosisteme katkı sunacak” diye konuştu.