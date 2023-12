TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yerel ürünlerinizi Avrupa’ya da tanıtın

Takip Et

EKONOMİ / KOCAELİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası'nın Aralık ayı meclis toplantısının konuğu oldu. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Uluca, KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, oda yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KOTO ve Kandıra Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan coğrafi işaretin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası olarak ilimize özgü ürünleri üreten üreticilerimizi, tüketicilerimizi ve ticaret erbabını korumak ve ilimiz ve ülkemiz ticari hayatına katkı sağlamak amacıyla yöresel ürünlerimiz için Coğrafi İşaret başvurusu yapmış ve 13 Eylül 2019 tarihinde İzmit Simidi Coğrafi işaret Tescil Belgesini ilimize kazandırmıştık. 2020 yılında da “Kandıra Manda Yoğurdu” coğrafi işaret başvurusu yapmıştık. “Kandıra Manda Yoğurdu” ürüne adını veren ilçemizin gerek orman arazileri gerekse açık otlaklar, meralar ve flora bakımından zengin olması ve iklim özelliklerinin mandaların suyu seven özellikleriyle uyum göstermesi ile ünlenmesine imkan vermiştir. Tüm üretim aşamalarının yörede gerçekleşmesi Kandıra Manda Yoğurdunu farklılaştırmaktadır. Başvurumuz sonucu 26 Eylül 2023 tarihinde Kandıra Manda Yoğurdu markası ve lezzeti artık resmen tescillendi. El birliğiyle, Kandıra Manda Yoğurduna tescil belgesiyle hak ettiği değeri vermiş olduk” dedi.

Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Uluca ise, “Kocaelimizin coğrafi işaretli 13 ürünü var. Bunlardan Kandıra’ya özgü olanlar, Kandıra Bezi, Dartısı ve karpuzu, 4. ürünümüz de Kandıra Manda Yoğurdu oldu. Kendine has tadı ve aromasıyla Kandıra’ya özgü bir ürün olan manda yoğurdumuzu coğrafi işaretle taçlandıran Kocaeli Ticaret Odamıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kandıra Manda Yoğurduna tescil belgesiyle hak ettiği değeri vermiş olduk”

Kandıra’nın tarihi ve turistik değerleriyle her dönem meşhur olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kandıra manda yoğurdunu tescil ettirerek coğrafi işaret kazandıran Kocaeli Ticaret Odamızı ve Kandıra Belediyemizi tebrik ediyorum. Bir Kocaelili olarak söylüyorum Kandıra her dönem, hepimizin meşhuruydu. Kandıra Manda Yoğurdumuzu Türkiye’de markalaştırdık. Şimdiki hedef Avrupa Birliği’nde tescil ettirmek. Avrupa Birliği tescili noktasında da biz de size her türlü desteği vereceğiz. Kocaelimizin 13 coğrafi işaretli ürünü var. 5 tanesinin süreci de sürüyor, inşallah 18 olacak. Coğrafi işaretler bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyorsa, Türkiye genelindeki oda başkanlarımın, odalarımın çok büyük emekleri var. Nerdeyse tescilli ürünlerin yüzde 50’si oda ve borsalar tarafından alındı. Odalarımız kendi illerine, yörelerine sahip çıktı. 2010’dan bu yana coğrafi işaretlerin yüzde 40’ını odalar tescil ettirdi. Tescil alınan ürün sayısı 700’ü geçti. 700 ürün Türkiye’de patentli hale geldi” ifadelerini kullandı.

TOBB olarak biz de coğrafi işaretli üreticileri kayıt altına alıyoruz diyen Hisarcıklıoğlu, “Üreticiler, tescil sahibi olan oda ile sözleşme yaparak coğrafi işaretli ürünün üretimine başlıyorlar. Odalarımız üretilen ürünün kalitesini denetliyorlar. Pazarın oluşmasını sağlıyorlar. Böylece coğrafi işaretli ürünlerin ticarete daha fazla konu olması mümkün hale geliyor. Coğrafi işaretli ürün üreten üreticiler ile perakende zincirlerini, e-ticaret portallarını görüştürüyor, ayrı bir rafta yer almasını sağlıyoruz. Sadece yurt içi tescille yetmiyor, yurt dışı tescil de önemli. Yeni süreçte AB tescil sürecine yardımcı olması için bir rehber hazırladık, odalarımıza gönderiyoruz. TOBB olarak Türk Kahvesinin hem ülkemizde hem AB’de geleneksel ürün olarak adının tescil edilmesi için elimizi taşın altına koyduk. Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce biz bilmezsek dünyaya pazarlayamayız. Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu ürün çeşitliliğine sahibiz. Bunu pazara çevirmemiz gerekiyor. Bu noktada da tescil şart” dedi.

Coğrafi işaret ve fuar düzenleme yetki belgesi takdimi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer ve Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Uluca’ya Kandıra Manda Yoğurdu’nun tescil belgesini takdim etti. KOTO başta olmak üzere Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Fuarcılık AŞ.’nin, TOBB’dan fuar düzenleme yetkisi almaya hak kazandığını müjdeleyen Başkan Hisarcıklıoğlu, yetki belgesini de törende takdim etti.