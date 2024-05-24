TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Sarar Grup’tan tebrik ziyareti

ESKİŞEHİR

Ziyarete, Sarar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ece Sarar Özalp, Sarar Grup Resmi İlişkiler ve Protokol Müdürü Alaattin Çoban ve Sarar Mağazalar Koordinatörü Hakan Ünver katıldı.

Ece Sarar Özalp, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Kıymetli başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun başarısını ve çalışmalarını her zaman takdir ederek takip ediyorum. Kendisi bizlere örnek bir başkan olmuştur. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum," dedi.

Rıfat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Sarar Grup bizim için çok önemli bir markadır. Ben de Sarar’dan giyiniyorum ve markanın yaptığı yenilikleri ve atılımları yakından takip ediyorum. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim," diyerek misafirlerini uğurladı.