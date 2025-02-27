TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kredi müjdesi

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret etti. Mersin’deki oda ve borsaların önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu; eğitimden sanayi kümelenmesine, dış ticaret eksenini genişletmekten yeşil dönüşüme kadar birçok alanda çalışmalar yapan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve ekibini kutladı. Son dönemde ekonomi gündeminde önemli bir yer tutan finansman konusunda yüreklere su serpen bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, “Üyelerden gelen talepler doğrultusunda KGF, yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıyor. Onay süreçleri tamamlanınca oda ve borsa başkanlarımıza duyuracağız” dedi.

Suriye'deki fırsatlar konuşuldu

Hayata geçirdikleri çalışmalardan söz eden MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise, “Türkiye’nin dijital alt yapısı en güçlü odalarından biriyiz. Merkezi Sicil Sistemi’nin Türkiye’ye yayılmasında bir parçamız olmasından gurur duyuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MTOSB’yle yeni nesil uygulamaya dayanan mesleki eğitimde Mersin modeli oluşturduk. OSB’lerle birlikte 2025’i ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Yılı’ ilan ettik. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ekibiyle Suriye’deki gelişme ve fırsatlarını masaya yatırdık. Mersin’deki Suriyeli iş insanlarını bir araya getirdik, yeni Suriye ile Mersin arasındaki köprüleri nasıl kuracağımızı konuştuk” ifadelerini kullandı.