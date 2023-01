TOBB Hayvancılık Meclisi Başkanı Şahbaz: “Et ithalatı besicilere ihanettir”

Eray ŞEN



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayvancılık Meclisi Başkanı ve Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Mehmet Şahbaz, ESK’nın algı operasyonu ile ‘et ithal edeceğim, fiyatı düşüreceğim’ mesajı vermeye çalıştığını savundu. Kendisi de Şahbazlar besi çiftliğinin sahibi olan Mehmet Şahbaz, şöyle konuştu:

“Bir malı ithal etmek için önce maliyetine bakacaksın. İki yıl önce en büyük girdimiz arpanın kilosu 1.200 liraydı, şimdi 6 bin 200 lira, yani 5 kat arttı. Üreticinin kar etmesi için sattığı etin fiyatının da beş kattan fazla artması lazım. Hesap ortada. Şu anda bir kilo karkas etin maliyeti 138 lira, buna karşın karkas satış fiyatı 130 lira. Yani halen zararına satılıyor. Böyle bir ortamda ESK algı operasyonu ile dışarıdan et getirerek ‘ben fiyatı düşüreceğim’ demek istiyor. Bu durum, bir kilo karkas etin maliyetini değiştirmiyor. Maliyete bak, üretici fahiş fiyat mı uyguluyor, yoksa zararına mı satıyor görürsün. Üretici üç yıldır zarar ederken, et ithal edeceğini açıklayan ESK, Türk besicisine ihanet ediyor.”

ESK’nin bir yandan fiyatlar arttı diye et ithal etmeyi düşünürken, bir yandan da karkas alım fiyatını aşağı çektiğini vurgulayan Şahbaz, “31 Aralık 2022 tarihinde ESK kilosu 120 liraya karkas et alıyordu, şimdi 116 liraya indirdi. ESK’da değil, genel piyasada fiyat artışı var” diye konuştu.

Et ithal etmek yerine ‘küçük dana’ getirilmesi gerektiğini belirten Şahbaz, “Eti bir kez kullanırsın biter ama küçük dana getirirsen, en az 10 – 12 ay beslersin katma değer yaratırsın” ifadesini kullandı. Şahbaz, besicilerin yanlış politikalar nedeniyle sektörden çıktığını, çiftliklerde kapasite kullanımının üçte bire düştüğünü açıklayarak, “Böyle et ithal ederek falan yakında hiç üretici kalmaz” dedi. Mehmet Şahbaz, kendisine ait 28 bin başlık çiftlikte de 5 bin baş hayvan kaldığını kaydetti.

Göktaş: İthalat kararı, sektörün intiharı olur

Piyasanın büyük oyuncularından, Gaziantep’teki Göktaşlar Besi Çiftliği’nin sahibi Şerif Göktaş da et ithalatının ‘sektörün intiharı’ anlamına geleceğini savundu. Göktaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Geçen yıl 10’uncu ayda Ulusal Kırmızı Et Konseyi bir kilo karkas et için 120 lira maliyet açıkladı. O günden bu yana sadece 10 lira enflasyon farkı eklesek bile 130 lira eder, bana da hayatımı devam ettirebilmem için yüzde 10-15 kar vermez misin? Evet diyeceğiz ama bunu bile vermiyorlar. Bugün üreticinin hayatını devam ettirebilmesi için 138 lira olan bir kilo karkas et maliyetinin, yüzde 20 kar ile birlikte 160 lira olması lazım.”

Hayvancılık sektöründe geçmişten bu yana ‘baskı politikası’ uygulandığını ve bu yüzden besicilerin ‘battığını’ anlatan Göktaş, “Benim 83 bin başlık işletmemde şu anda 20 bin hayvanım var. Et ithal ediyorlarsa etsinler, biz de kapatıp gidelim, kendileri de kurtulsun, biz de kurtulalım. İthalat kararı, et üreticisi için intihardır” ifadesini kullandı.